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Pep Guardiola

Terremoto Guardiola: prepara su adiós al Manchester City, según medios británicos

El entrenador español está furioso por la filtración de la noticia de su marcha, según The Sun.

Guardiola en el partido del Bournemouth

Guardiola en el partido del BournemouthGetty images

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Pep Guardiola podría estar viviendo sus últimos días como entrenador del Manchester City. Aunque el club mantiene oficialmente que aún le resta un año de contrato, varios medios británicos aseguran que el técnico anunciará su salida esta misma semana.

Tras diez temporadas al frente del conjunto inglés y una etapa repleta de títulos, el entrenador de Santpedor recibiría un homenaje especial en el último partido de Premier League en el Etihad Stadium, este domingo frente al Aston Villa.

Guardiola renovó el pasado año hasta 2027, pero durante toda la temporada han existido dudas sobre su continuidad y fuentes cercanas al entorno del club ya apuntaban a que este podía ser su último curso en Mánchester.

Le sustituiría Enzo Maresca

Según el Daily Mail, Enzo Maresca ya habría llegado a un acuerdo de tres años para reemplazarle al frente del City. Guardiola, por su parte, estaría furioso después de que se filtrara la noticia de su marcha, según ha publicado hoy The Sun.

El técnico aterrizó en el City en 2016, después de su etapa en el Bayern de Múnich, y ha transformado por completo la historia del club.

Seis Premier League, una Champions...

Durante estos diez años ha conquistado seis Premier League, una Liga de Campeones, múltiples copas nacionales, además de una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Solo se quedó sin títulos en dos temporadas y deja cifras impresionantes: 591 partidos dirigidos y un porcentaje de victorias superior al 70%.

¿Irá a una selección nacional?

Su futuro, por ahora, sigue siendo una incógnita. Guardiola ha insinuado en varias ocasiones que no volverá a entrenar a nivel de clubes y que su próximo reto podría estar en una selección nacional.

Tras el Mundial de 2026, varias de las grandes selecciones del panorama internacional podrían quedar libres, alimentando las especulaciones sobre su próximo destino.

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