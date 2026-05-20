Alex Corretja se acuerda de los críticos con Alcaraz por retirarse del Godó: "Lástima tanta ignorancia y tanta mala fe..."

Carlos Alcaraz confirmaba este martes su baja de los torneos de Queen's y Wimbledon por la lesión que sufre en su muñeca derecha, una tenosinovitis que ya le hizo retirarse del Conde de Godó, donde sufrió dicha lesión, y renunciar a jugar en Madrid, Roma y Roland Garros. Pese a que el murciano, campeón de siete gran slam, aseguró que "la recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor", el mundo del tenis sufre otro duro golpe viendo como el fenómeno de El Palmar se pierde su segundo grand slam consecutivo, hasta la fecha solo se había perdido, el Abierto de Australia de 2023, por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", informaba Carlos Alcaraz a primera hora de la tarde del martes en sus redes sociales.

Alex Corretja, una de las voces del tenis en España y comentarista de Eurosport, ha reaccionado a la noticia de este martes lamentando la nueva renuncia de Carlos Alcaraz a Queen's y Wimbledon, a la vez que ha querido mandar ánimos al reciente campeón del Open de Australia.

"La espera se está haciendo larga, pesada y muy triste. Pero lo importante es recuperarse bien y volver cuando se pueda. ÁNIMOS CARLITOS", indicaba Alex Corretja.

El extenista catalán, ganador de 17 títulos ATP y doble finalista de Roland Garros (1998 y 2001), también se ha acordado de aquellos que acusaron al jugador murciano de retirarse del Conde de Godó "porque no le importaba el torneo y quería guardar energías para el resto de la gira de tierra y de hierba".

"¡Menos mal que Alcaraz se salió del Godó porque no le importaba el torneo y quería guardar energías para el resto de la gira de tierra y de hierba! Lástima tanta ignorancia, y lo peor, tanta mala fe por parte de mucha gente", ha señalado el campeón de las ATP World Tour Finals de 1998

Un duro golpe para Carlos Alcaraz y el tenis

La renuncia de Carlos Alcaraz a Queen's y Wimbledon supondrá la resta de 1800 puntos en el ranking para el murciano: 500 como campeón en el Queen's Club y otros 1.300 como finalista en el All England Club. Es decir, Carlos Alcaraz bajará hasta los 8.160 puntos, después de que se le resten los 2.000 puntos por no defender su corona en Roland Garros y los 1.800 puntos que acumuló el año pasado en la gira de hierba.

En este contexto, Alcaraz podría perder el segundo puesto del ranking mundial en detrimento de Alexander Zverev, aunque todo dependerá de los resultados que logre el tenista de Hamburgo en Roland Garros y la gira sobre pasto.

Y es que la lesión le ha caído a Alcaraz en el pero momento de la temporada, con dos grand slam casi consecutivos (Roland Garros y Wimbledon) y en un tramo de la temporada en la que el año pasado ganó tres títulos (Roma, Roland Garros y Queen's) y alcanzó la final de Wimbledon.

En los cinco últimos años Alcaraz tan sólo dejó de jugar un grand slam, el Abierto de Australia de 2023, por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha, por lo que será la ausencia más prolongada del jugador de El Palmar del circuito.