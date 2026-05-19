Sabalenka se sincera y recuerda la trágica muerte de su expareja: "Discutí con el policía; no podía aceptarlo"

Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y ganadora de cuatro grand slam, ha concedido una entrevista a la revista Vogue en la que ha repasado su carrera, sus comienzos en Minsk y algunos episodios de su vida. La jugadora bielorrusa ha explicado que "en nuestra región, los dos deportes más populares son el hockey sobre hielo y el tenis... Mi padre eligió el tenis".

"El tenis era divertido y siento que es realmente importante que los entrenadores lo hagan sentir así. (Mi padre) Siempre me decía: 'Si no te gusta, si quieres renunciar, solo dinos. No tienes que obligarte a hacer nada.' Hubo un período cuando probablemente tenía nueve años en el que estuve a punto de rendirme. Pero vi lo orgulloso que estaba mi papá de mí, y no quería decepcionarlo. Y luego me enamoré nuevamente del deporte, mucho más que antes", recuerda Sabalenka sobre sus comienzos en el tenis.

La tenista de Minsk explica que no fue una jugadora que destacara muy pronto y que algunos entrenadores "me dijeron que era estúpida y que lo único que podía hacer era golpear la pelota con fuerza, que nunca llegaría al top 100".

"Me emocionaba mucho todo el tiempo, sin ningún control. Podía mandar en el partido, luego volverme completamente loca y dejarlo ir. Sabía que tenía un problema", cuenta Sabalenka sobre sus primeros años en el circuito.

"Ahora entiendo que está bien tirar la raqueta. Está bien gritar"

Su primer grand slam no llegó hasta 2023, cuando logró ganar el Open de Australia. Al año siguiente, ganó por segunda vez el grand slam oceánico y logró su primer US Open. La temporada pasada conquistó su segundo US Open, el cuarto major de su carrera.

"Cuando era joven, me emocionaba mucho y luego me enfadaba conmigo misma por emocionarme. Ahora entiendo que está bien tirar la raqueta. Está bien gritar. Está bien desahogarse si sientes que estás reprimiendo demasiado... A veces solo necesitas soltarlo, vaciarlo para estar lista para empezar de nuevo y jugar el partido. Sí, a veces se ve feo y terrible, pero lo necesito para mantener la concentración", explica Sabalenka en la entrevista con Vogue.

Uno de los episodios que marcó a la tenista de Minsk fue la muerte de su exnovion Konstantin Koltsov, en marzo de 2024. El jugador de la NHL, que en ese momento ya no salía con Sabalenka, falleció en Miami tras precipitarse desde un balcón en el piso 23 de un hotel de cinco estrellas, en lo que pareció un suicidio. Sabalenka desvela cómo se enteró de la noticia y cómo reaccionó.

"Discutí con el policía; no podía aceptarlo", se sincera la tenista de Minsk.

Sabalenka decidió seguir jugando para afrontar la trágica noticia.

"Creo que en esta situación no hay una respuesta correcta o incorrecta... Todos necesitamos cosas diferentes. Para mí, volver al trabajo es la única opción. Tengo 28 años, pero a veces pienso que lo he tenido todo en la vida", apunta Sabalenka.

La tenista bielorrusa también habló sobre la muerte de su padre en 2019 por una menigitis, cunado ella tenía tan solo 21 años. Según recuerda, el día que su padre enfermó, su madre llamó a una ambulancia, pero los médicos bajaron su fiebre y lo mantuvieron en casa. Llamó a una ambulancia al día siguiente, con el mismo resultado.

"Yo decía, déjenme llevarlo yo misma al hospital si la ambulancia no lo lleva. Lo llevaron al tercer día, y ya era demasiado tarde. Fue aún más difícil para mi mamá. Y no me di cuenta hasta después de cuánto sufrió mi hermana. Ambas éramos las niñas de papi", recuerda Sabalenka.