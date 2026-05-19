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Marcos Llorente analiza el año del Atlético: "No te puedes tomar como una victoria llegar lejos"

El futbolista del Atlético y de la selección española visita El Hormiguero.

Marcos Llorente en El Hormiguero

Marcos Llorente analiza en El Hormiguero el año del Atlético | Antena 3

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Marcos Llorente ha pasado este martes por El Hormiguero de Antena 3 para hablar con Pablo Motos sobre la temporada del Atlético de Madrid, la presión de las grandes noches futbolísticas y sus opciones de estar en el próximo Mundial con la selección española.

El futbolista rojiblanco reconoció la dificultad de competir por títulos y valoró el aprendizaje del equipo tras caer en la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad y en semifinales de Champions League contra el Arsenal: "El fútbol y la vida son así. Es muy difícil llegar a una final o ganarla. Se aprende mucho cuanto más lejos llegas, tenemos gente joven que crecerá. Pero no te lo puedes tomar como una victoria".

"La tanda de penaltis es cara o cruz"

Llorente también confesó cómo vive los partidos de máxima tensión, especialmente en la Liga de Campeones: "Hay partidos, como las semis de Champions, que quizá es el partido del año que más nervioso he estado. El momento más tenso de un futbolista es una tanda de penaltis, puede pasar cualquier cosa, es cara o cruz".

El centrocampista explicó además cómo gestiona los errores y las derrotas, admitiendo que tiene facilidad para desconectar mentalmente: "Cuando me va mal no me amargo, cero. Hay compañeros que sí sufren más, están más dolidos. Yo tengo esa suerte de pasar página bastante rápido. Cuando das todo lo que tienes dentro...".

La selección española y el Mundial 2026

Preguntado por sus opciones de acudir al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con España, Llorente reconoció que desconoce si estará en los planes de Luis de la Fuente: "No sé si me convocarán para el Mundial, ojalá".

El jugador explicó además cómo viven los futbolistas el momento de conocer las listas: "Me entero cuando sale el míster en la rueda de prensa y dice los nombres; no hay nadie que te avise. Las convocatorias te enteras mientras estás entrenando y te avisan, no sabes nada antes. Lo han hecho siempre así".

El rojiblanco mantiene la ilusión de volver a vestir la camiseta de la selección en la gran cita de 2026. Lo que sí es seguro es que está en la prelista del seleccionador nacional.

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