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Cristiano Ronaldo, convocado para el Mundial: ¡Jugará su sexta Copa del Mundo!

El delantero de Funchal (Madeira) está incluido en la lista de Portugal para el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo celebra su hist&oacute;rico gol ante Ghana en el Mundial de Qatar

Cristiano Ronaldo celebra su histórico gol ante Ghana en el Mundial de QatarEfe

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Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial de fútbol tras ser incluido ese martes en la lista de convocados de Roberto Martínez. Será la sexta Copa del Mundo para el delantero de Al-Nassr FC de 41 años, que ya ha disputado las citas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Roberto Martínez ha ofrecido una lista de 27 jugadores en la que se encuentran caras conocidas como Vitinha o Bruno Fernandes, y en la que destaca la inclusión del delantero de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes.

Cristiano Ronaldo reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega en el Al Nassr, que, a sus 41 años, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último en el que participe.

Lista de Portugal para el Mundial 2026

Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR), José Sá (Wolverhampton, ING), Ricardo Velho (Gençlerbirligi, TUR).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ING), Matheus Nunes (Manchester City, ING), Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Rúben Dias (Manchester City, ING), Tomás Araújo (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), João Neves (PSG, FRA), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Bernardo Silva (Man. City, ING).

Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA).

Portugal está encuadrada en el Grupo K, junto a RD Congo, Uzbekistán y Colombia. El cuadro luso debutará el miércoles 17 de junio ante RD Congo en el estadio de Houston; el segundo partido lo jugará el martes 23 de junio en el mismo escenario ante Uzbekistán; y cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio ante Colombia en el Estadio de Miami.

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