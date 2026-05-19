García-Page, "de piedra" ante la imputación de Zapatero: "Nunca le he visto obsesionado con el dinero"

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha reaccionado con sorpresa este martes ante la imputación del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, fruto de la investigación por parte del juez José Luis Calama en el llamado Caso Plus Ultra.

"Siempre le he considerado capaz de mover cielo y tierra para ganar votos, pero no le veía con neurosis económica", ha señalado el mandatario autonómico, que ha conocido la noticia en directo durante una entrevista en Onda Cero. "Me deja de piedra, sinceramente", ha asegurado.

"Le conozco en la etapa de presidente, no en esa"

García-Page ha reconocido que ambos cuentan con discrepancias en "muchas cosas", pero añadía que hablaba de la etapa que conocía: "la de presidente". "Este país daría para escribir una enciclopedia sobre qué pasa después de la política para los políticos. Yo en esa etapa no le conozco", añadía.

"Le deseo que le vaya bien y se pueda defender si es que realmente es así la situación.", ha afirmado el presidente castellanomanchego. Asimismo, declaraba que espera que "pueda quedar aclarado porque, por el bien suyo, de la familia y del propio nombre del Partido Socialista, es una noticia telúrica".

La investigación sobre Zapatero

El juez coloca a Zapatero como presunto líder de una trama "estructuralmente estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

La investigación se centra en un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con la aerolínea, que buscaba "ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado". La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostienen que parte de los fondos del rescate podrían haberse utilizado para blanquear dinero procedente de tramas de corrupción vinculadas a Venezuela.

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