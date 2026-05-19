Neymar rompe a llorar al conocer su convocatoria con Brasil para el Mundial 2026

Neymar vivió uno de los momentos más emotivos de los últimos años al conocer su convocatoria para el Mundial de 2026. El delantero brasileño recibió la noticia rodeado de familiares y amigos en su casa y no pudo contener las lágrimas.

En un vídeo compartido en redes sociales, el jugador del Santos aparece visiblemente nervioso antes del anuncio oficial de Carlo Ancelotti. "Seguro es el último Mundial (para mí)... por eso la ansiedad es grande", confesó poco antes de escuchar su nombre.

Dos años y medio sin ir a la Canarinha

También habló del complicado periodo que ha atravesado en los últimos años. "Doloroso", dijo sobre las lesiones que le mantuvieron alejado de la selección durante más de dos años y medio.

Cuando Ancelotti confirmó su convocatoria, Neymar se tapó el rostro durante varios segundos intentando contener la emoción mientras era abrazado por su esposa, Bruna Biancardi.

"Lo conseguimos"

Después llegaron los abrazos con su madre, el fisioterapeuta y los amigos que le acompañaban. "Lo conseguimos, lo conseguimos", repetía emocionado.

El delantero también realizó videollamadas con Raphinha y con su padre y representante, Neymar da Silva Santos. "¡Qué alivio!... estoy muy feliz", le dijo.

Además, agradeció el apoyo recibido por parte de la afición brasileña: "Ahora somos todos uno... lo daremos todo para traer la Copa a Brasil".

Su presencia generó debate

La posible presencia de Neymar en la lista había generado un intenso debate en Brasil, dividido entre quienes dudaban de su nivel actual y quienes defendían su importancia simbólica dentro de la Canarinha.

Entre los futbolistas que respaldaron públicamente su regreso estuvieron Raphinha, Casemiro y Vinícius Junior.

Finalmente, el anuncio de su nombre fue el más celebrado durante el acto oficial celebrado en el Museo del Mañana de Río de Janeiro.

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