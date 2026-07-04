Las seis recetas de bonito de Karlos Arguiñano que siempre salen bien: fáciles, originales y muy jugosas

Con la llegada del calor, ha comenzado la temporada de bonito, un pescado azul que es muy rico en grasas saludables y ácidos grasos omega-3, un alimento a tener muy en cuenta para mantener una dieta rica y saludable, sobre todo para estos meses calurosos.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano hemos preparado una infinidad de recetas de bonito. El chef nos enseña a elaborar este pescado de muchas maneras, cada una más original que la anterior. Y, al final, te espera como extra una receta de Joseba Arguiñano, ¡no te las pierdas y disfrútalas!

Albóndigas de bonito en aceite con salsa de piquillo

¿Sabías que puedes comer el bonito en forma de albóndiga? Así las ha preparado Joseba Arguiñano, un toque diferente que ha completado con una salsa de piquillo. ¡En la variedad está el gusto!

Cazuela de bonito encebollado

Karlos Arguiñano comenta que, para contrarrestar la grasa del pescado en esta receta de bonito encebollado, se puede utilizar un vino con acidez y volumen como un albariño o chardonnay.

Ensalada de judías verdes con bonito

Esta ensalada de judías verdes con bonito es una receta fácil y sana. En media hora está lista para comer, un plato muy completo para refrescarse del calor.

Hamburguesas de bonito con mahonesa de guindillas

Si estás cansado de comer siempre el filete de bonito como tal, prueba a darle forma de hamburguesa. La mahonesa de guindillas le dará el toque picante que no sabías que necesitaba el bonito.

Bonito con crema de patata y vinagreta de tomate

Se trata de una receta riquísima, muy veraniega, y con grandes beneficios para la salud, sobre todo cardiovascular.

Bonito a la plancha con escalivada

Si quieres combinar verduras asadas al horno y pescado a la plancha, esta receta lo tiene. Es muy fácil de hacer, y puedes acompañarla con una mahonesa de ajo.

Receta extra: bonito en papillote

En esta ocasión, es Joseba Arguiñano quien se pone a los mandos de los fogones para preparar, con la ayuda de Vanesa Romero, un bonito en papillote. ¡Está listo en ocho minutos de reloj!

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