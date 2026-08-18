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Mejores momentos | 18 de agosto

Torito pierde hasta el tupé por Jorge Garbajosa: “Es la primera vez que bailo con la torre Windsor”

El reportero ha conseguido sonrojar, ganar y sacar a bailar a toda una estrella del baloncesto español, que no se había visto en una así ni en la cancha ni en los despachos.

Torito pierde hasta el tupé por Jorge Garbajosa: “Es la primera vez que bailo con la torre Windsor”

Torito pierde hasta el tupé por Jorge Garbajosa: “Es la primera vez que bailo con la torre Windsor”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Toda una leyenda del baloncesto español ha vivido la experiencia de coincidir en Pasapalabra con Torito y se ha convertido en la nueva ‘víctima’ de sus bailes. Jorge Garbajosa, actual presidente de FIBA Europa, y el reportero han regresado al concurso como invitados y se han convertido en rivales en La Pista. “Esto es una fantasía auténtica”, ha asegurado Roberto Leal.

De entrada, el exjugador se ha sonrojado al escuchar: “Esto parece Pasión de gavilanes, qué buen macho me habéis puesto delante”. Torito no se ha cortado con los piropos, especialmente cuando se ha referido a su altura: “¿Dos metros de hombre? Esto en la cama tiene que ser Jumanji”. Roberto ha tenido que frenarle dado el horario y el público familiar.

Sin embargo, aún quedaba por ver un terremoto y el reportero le ha avisado a su rival de que iban a bailar juntos. Dicho… y hecho cuando ha acertado ‘Adrenalina’. Es lo que se ha desatado en el plató con Torito desenfrenado mientras Garbajosa no sabía ni qué hacer. ¡Hasta ha intentado subirse encima de él! Ha perdido hasta el tupé: “Es la primera vez que bailo con la torre Windsor”. ¡Revive en el vídeo este momentazo!

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