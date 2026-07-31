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Bacalao al ajoarriero: La receta con la que se le hace la boca agua a Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano prepara un ajoarriero con huevo escalfado que, según explica el propio cocinero, se ha convertido en uno de los bocadillos más populares durante las fiestas de San Fermín.

La receta de Arguiñano que es todo un éxito en Sanfermines: Ajoarriero con huevo escalfado

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Marta Jorge
Publicado:

El salado del bacalao es una técnica tradicional que permite prolongar su conservación y, al mismo tiempo, potencia su sabor. Actualmente es fácil encontrarlo ya desalado, por lo que está listo para cocinar sin necesidad de realizar ese proceso en casa.

Ingredientes para 4 personas

600 g de bacalao desmigado desalado

4 huevos

2 patatas

1 cebolla

12 dientes de ajo

2 pimientos morrones en conserva

400 ml de tomate natural triturado

2 pimientos choriceros

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Paso a paso:

Lava los pimientos choriceros, retírales el tallo y las semillas, y colócalos en un cazo con agua. Cuécelos durante unos 5 minutos. Después, sácalos y extrae la pulpa con ayuda de una cucharilla o un cuchillo pequeño. Pícala finamente y resérvala para más adelante.

Calienta una tartera o una cazuela amplia y baja con entre 4 y 6 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, incorpóralos y deja que se doren ligeramente. A continuación, pela la cebolla, córtala en dados y añádela a la cazuela. Sofríela a fuego medio durante 6-8 minutos.

Pela la cebolla, córtala en dados, incorpórala a la cazuela y rehógala
Pela la cebolla, córtala en dados, incorpórala a la cazuela y rehógala | antena3.com

Corta los pimientos en tiras, agrégalos y cocínalos durante otros 3 o 4 minutos. Incorpora el tomate junto con la pulpa de los pimientos choriceros y deja que el conjunto se cocine a fuego suave entre 8 y 10 minutos. Añade el bacalao y continúa la cocción durante 4 o 5 minutos más.

Agrega el bacalao y cocínalo
Agrega el bacalao y cocínalo | antena3.com

Mientras tanto, calienta entre 150 y 200 ml de aceite en una sartén. Pela las patatas, córtalas en lascas cascándolas para que suelten mejor el almidón, sazónalas e incorpóralas al aceite. Fríelas a fuego medio-suave durante unos 12 minutos. Escúrrelas bien, añádelas a la tartera con el bacalao, tapa el recipiente y cocina todo junto entre 8 y 10 minutos para que los sabores se integren. Prueba el guiso y pon a punto de sal.

Pela las patatas, trocéalas (cascándolas) en lascas, sazona, introdúcelas en la sartén
Pela las patatas, trocéalas (cascándolas) en lascas, sazona, introdúcelas en la sartén | antena3.com

Pon abundante agua a calentar en otra tartera o cazuela amplia y baja. Cuando empiece a hervir, casca los huevos e introdúcelos con cuidado. Cuécelos durante 3 o 4 minutos, retíralos a una fuente, sazónalos y espolvoréalos con un poco de perejil picado.

Reparte el ajoarriero en cuatro platos hondos, coloca un huevo sobre cada ración, añade un chorrito de aceite de oliva y termina decorando al gusto.

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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