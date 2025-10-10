Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Arguiñano: receta de hamburguesas de bonito con mahonesa de guindillas, una forma diferente de comer pescado

Las hamburguesas de bonito con mahonesa de guindillas son una forma diferente, deliciosa y muy nutritiva de disfrutar pescado azul con un toque picante.

Las hamburguesas se pueden hacer con cualquier pescado limpio y sin pieles, pero Karlos Arguiñano ha elegido en esta ocasión hacerlas de bonito.

Ingredientes, para 4 personas

  • 600 g de bonito
  • 2 huevo
  • 1 diente de ajo
  • 40 g de miga de pan
  • 100 ml de leche
  • 10 hojas de cebollino
  • Hojas de rúcula
  • 175 ml de aceite de oliva suave
  • 1 cucharada de vinagre
  • 6 guindillas en vinagre
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Trocea la miga de pan, ponla en un bol, cúbrela con leche y deja que se empape bien.

Pica el bonito finamente y ponlo en un bol. Escurre la miga de pan e incorpórala junto al bonito. Salpimenta. Añade un huevo entero y el diente de ajo y el cebollino bien picados. Amasa los ingredientes hasta que se integren y deja reposar.

Casca 1 huevo y ponlo en un vaso batidor. Agrega el vinagre, una pizca de sal y el aceite. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que liguen.

Pica las guindillas en aritos, añádelos a la mahonesa, mezcla bien y resérvala. Corta 8 trozos cuadrados (15x 15 cm) de papel de horno.

Pon un aro de emplatar (10 cm) sobre un trozo de papel, rellénalo con la octava parte de la masa de bonito y presiónala con una cuchara para que quede compacta.

Retira el aro y repite el proceso hasta formar las otras 7 hamburguesas.

Calienta una plancha con 2-3 cucharadas de aceite. Coloca encima las hamburguesas y cocínalas a fuego medio durante 1 minuto por cada lado.

Aliña la ensalada de rúcula con aceite y sal.

Sirve 2 hamburguesas, un poco de mahonesa y ensalada en cada plato. decóralos con unas hojas de perejil.

Beneficios saludables de esta receta

El bonito es un pescado azul riquísimo en omega-3, esas grasas saludables que ayudan a reducir el colesterol malo (LDL) y a subir el bueno (HDL), cuidando así la salud del corazón.

La mahonesa de guindillas le da ese punto picante y diferente que realza todo.

Las guindillas tienen capsaicina, un compuesto que acelera el metabolismo, mejora la circulación y tiene efectos antiinflamatorios. Además, esa pequeña dosis de picante estimula la digestión y puede ayudar a liberar endorfinas, mejorando el ánimo.

