Pastel de merluza de Karlos Arguiñano: "Un plato muy sencillo que se come en frío"

Si utilizas merluza congelada, descongélala en el frigorífico sobre un colador y escúrrela presionando suavemente para eliminar el agua.

Ingredientes, para 4 personas

1 cola de merluza (1 kg aprox.)

7 huevos

250 ml de nata líquida

250 ml de salsa de tomate

Harina y mantequilla para el molde

Sal

Perejil

Para la salsa rosa:

75 ml de leche

150 ml de aceite de oliva suave

2 cucharadas de tomate frito

1/2 naranja

1 cucharada de whisky

Sal

Ingredientes Pastel de merluza | antena3.com

Elaboración

Pon abundante agua con sal en una cazuela. Saca los lomos de la merluza y retírales la piel. Trocea los lomos e introdúcelos en la cazuela. Tapa y deja cocinar durante 6-8 minutos. Escúrrelo y deja que se atempere. Desmenúzalo y resérvalo.

Tapa y deja cocinar durante 6-8 minutos | antena3.com

Casca los huevos en un bol, sazona y bátelos. Agrega la nata líquida y la salsa de tomate. Añade el pescado y mezcla bien.

Unta un molde antiadherente con un poco de mantequilla. Coloca una tira de papel de lado a lado, que cuelgue por los bordes, para que después sea más fácil desmoldar. Espolvorea con harina. Vierte la mezcla. Coloca el molde en una bandeja de horno con agua caliente (baño maría) y hornea a 170ºC durante 45 minutos aproximadamente (el pastel estará listo cuando al insertar un palillo en el centro, éste salga limpio). Deja que se enfríe bien antes de desmoldar.

Agrega la nata líquida y la salsa de tomate | antena3.com

Para elaborar la salsa rosa, pon en un vaso batidor la leche, el doble de aceite (150 ml) y una pizca de sal. Introduce la batidora hasta el fondo y empieza a batir sin mover. Cuando empiece a emulsionar, mueve el brazo de la batidora arriba y abajo hasta que quede una salsa homogénea. Añade el whisky, el tomate frito y una cucharada de zumo de naranja. Mezcla bien.

Para elaborar la salsa rosa | antena3.com

Sirve dos porciones de pastel de merluza en cada plato. Acompaña con la salsa rosa y decora con una hojita de perejil.

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