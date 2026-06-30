Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Pastel de merluza de Karlos Arguiñano: "Un plato muy sencillo que se come en frío"

Karlos Arguiñano reconoce que esta receta se comenzó a elaborar como plato de aprovechamiento. El cocinero nos ha mostrado lo fácil que resulta su preparación, pero lo mejor de todo es que también se come en frío, por lo que lo puedes preparar con antelación para llevarlo donde quieras.

Pastel de merluza de Karlos Arguiñano

Publicidad

Si utilizas merluza congelada, descongélala en el frigorífico sobre un colador y escúrrela presionando suavemente para eliminar el agua.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 cola de merluza (1 kg aprox.)
  • 7 huevos
  • 250 ml de nata líquida
  • 250 ml de salsa de tomate
  • Harina y mantequilla para el molde
  • Sal
  • Perejil

Para la salsa rosa:

  • 75 ml de leche
  • 150 ml de aceite de oliva suave
  • 2 cucharadas de tomate frito
  • 1/2 naranja
  • 1 cucharada de whisky
  • Sal
Ingredientes Pastel de merluza
Ingredientes Pastel de merluza | antena3.com

Elaboración

Pon abundante agua con sal en una cazuela. Saca los lomos de la merluza y retírales la piel. Trocea los lomos e introdúcelos en la cazuela. Tapa y deja cocinar durante 6-8 minutos. Escúrrelo y deja que se atempere. Desmenúzalo y resérvalo.

Tapa y deja cocinar durante 6-8 minutos
Tapa y deja cocinar durante 6-8 minutos | antena3.com

Casca los huevos en un bol, sazona y bátelos. Agrega la nata líquida y la salsa de tomate. Añade el pescado y mezcla bien.

Unta un molde antiadherente con un poco de mantequilla. Coloca una tira de papel de lado a lado, que cuelgue por los bordes, para que después sea más fácil desmoldar. Espolvorea con harina. Vierte la mezcla. Coloca el molde en una bandeja de horno con agua caliente (baño maría) y hornea a 170ºC durante 45 minutos aproximadamente (el pastel estará listo cuando al insertar un palillo en el centro, éste salga limpio). Deja que se enfríe bien antes de desmoldar.

Agrega la nata líquida y la salsa de tomate
Agrega la nata líquida y la salsa de tomate | antena3.com

Para elaborar la salsa rosa, pon en un vaso batidor la leche, el doble de aceite (150 ml) y una pizca de sal. Introduce la batidora hasta el fondo y empieza a batir sin mover. Cuando empiece a emulsionar, mueve el brazo de la batidora arriba y abajo hasta que quede una salsa homogénea. Añade el whisky, el tomate frito y una cucharada de zumo de naranja. Mezcla bien.

Para elaborar la salsa rosa
Para elaborar la salsa rosa | antena3.com

Sirve dos porciones de pastel de merluza en cada plato. Acompaña con la salsa rosa y decora con una hojita de perejil.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano » Recetas hoy de Arguiñano » Pescados y marisco

Publicidad

Programas

Pastel de merluza de Karlos Arguiñano

Pastel de merluza de Karlos Arguiñano: "Un plato muy sencillo que se come en frío"

Juan Soto Ivars en Espejo Público.

Juan Soto Ivars, sobre la petición de Begoña Gómez de recuperar el pasaporte: "¿A cuánta gente que está en la cárcel se le gradúa un hijo?"

Carlos Alsina en Espejo Público.

Carlos Alsina, después de leer el libro de Santos Cerdán: "Dice que fue él quien decidió dimitir y en ningún caso le apartó Pedro Sánchez"

Lydia Bosch
En plató

La reflexión de Lydia Bosch sobre la profesión de actriz: "Siempre que me comparo, salgo perdiendo"

Juan Soto Ivars en Espejo Público.
Debate 'ley de nietos'

Juan Soto Ivars, tajante sobre la 'ley de nietos': "Sánchez es un trilero y puede usar esto para cambiar el censo electoral y barrer con el voto exterior"

Manuel Turizo regresa a La Voz Kids junto a Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco como coaches de la próxima edición
El próximo año

Manuel Turizo regresa a La Voz Kids junto a Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco como coaches de la próxima edición

Presentado por Eva González, la nueva edición de La Voz Kids arranca las grabaciones de su próxima edición.

Hablan 'los nietos' que se han beneficiado de la ley para nacionalizarse
LEY DE NIETOS

Hablan 'los nietos' que se han beneficiado de la ley para nacionalizarse: "Es una manera de devolvernos este derecho que hubiéramos tenido de nacer aquí"

La norma incluida dentro de la Ley de Memoria Democrática regresa a la actualidad de manos del PP, que acusa a Moncloa de "fabricar" votantes. En Espejo Público hablamos con una nacionalizada gracias a la 'Ley de Nietos'.

Juan Bravo (PP).

Juan Bravo: "No entiendo que el Gobierno no encuentre un camino para deflactar el IRPF y ayudar a las familias que peor lo están pasando"

"Nos ha hecho ser mucho más amigos": Paula Koops desvela la afición que ha unido a los concursantes de Tu cara me suena

"Nos ha hecho ser mucho más amigos": Paula Koops desvela la afición que ha unido a los concursantes de Tu cara me suena

El casting que busca a los nuevos Rosa y Manu: así son las futuras estrellas de Pasapalabra

El casting que busca a los nuevos Rosa y Manu: así son las futuras estrellas de Pasapalabra

Publicidad