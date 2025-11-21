Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Mantén una dieta equilibrada con esta receta fácil de albóndigas de bonito en aceite con salsa de piquillo, de Joseba Arguiñano

Las albóndigas de bonito en aceite con salsa de piquillo que ha preparado Joseba Arguiñano, no solo están riquísimas, sino que también te ayudarán a mantener una dieta equilibrada.

Albóndigas de bonito en aceite con salsa de piquillo

Si la salsa quedara muy ligera, ponla de nuevo al fuego y deja que reduzca hasta que espese.

Ingredientes para las albóndigas, para 4 personas

  • 325 g de bonito en aceite
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de pan rallado
  • ½ cucharadita de salsa picante
  • Harina
  • Aceite de oliva suave
  • Sal
  • Perejil
Para la salsa de piquillo:

  • 1 cebolleta
  • 2 dientes de ajo
  • 8 pimientos de piquillo
  • 1 tomate maduro
  • 200 ml de nata líquida
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
Elaboración

Para la salsa, calienta una cazuela con 2-3 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, lamínalos e introdúcelos en la cazuela. Corta la cebolleta en dados y agrégala. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 5-6 minutos.

Corta los pimientos y el tomate en dados, e incorpóralos a la cazuela. Cocina los ingredientes a fuego medio durante 20-25 minutos. Pon a punto de sal y vierte la nata.

Cocina todo a fuego suave durante 5 minutos. Pasa los ingredientes de la salsa a un vaso americano y tritúralos bien hasta que consigas una salsa homogénea.

Pon el bonito en un bol y con ayuda de 2 tenedores desmenúzalo. Agrega el huevo, la salsa picante, el pan rallado y 1 cucharadita de perejil picado. Mezcla bien y deja que repose durante 15 minutos.

Calienta una sartén con abundante aceite. Coge pequeñas porciones de la mezcla de bonito, huevo y pan rallado, redondéalas, pásalas por harina, introdúcelas en la sartén y fríelas hasta que se doren. Escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Reparte la salsa y las albóndigas en 4 platos, y decóralos con unas hojas de perejil.

