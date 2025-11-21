Mantén una dieta equilibrada con esta receta fácil de albóndigas de bonito en aceite con salsa de piquillo, de Joseba Arguiñano

Si la salsa quedara muy ligera, ponla de nuevo al fuego y deja que reduzca hasta que espese.

Ingredientes para las albóndigas, para 4 personas

325 g de bonito en aceite

1 huevo

2 cucharadas de pan rallado

½ cucharadita de salsa picante

Harina

Aceite de oliva suave

Sal

Perejil

Ingredientes para las albóndigas | antena3.com

Para la salsa de piquillo:

1 cebolleta

2 dientes de ajo

8 pimientos de piquillo

1 tomate maduro

200 ml de nata líquida

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Ingredientes para la salsa de piquillo | antena3.com

Elaboración

Para la salsa, calienta una cazuela con 2-3 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, lamínalos e introdúcelos en la cazuela. Corta la cebolleta en dados y agrégala. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 5-6 minutos.

Corta los pimientos y el tomate en dados, e incorpóralos a la cazuela. Cocina los ingredientes a fuego medio durante 20-25 minutos. Pon a punto de sal y vierte la nata.

Cocina los ingredientes a fuego medio | antena3.com

Cocina todo a fuego suave durante 5 minutos. Pasa los ingredientes de la salsa a un vaso americano y tritúralos bien hasta que consigas una salsa homogénea.

Pon el bonito en un bol y con ayuda de 2 tenedores desmenúzalo. Agrega el huevo, la salsa picante, el pan rallado y 1 cucharadita de perejil picado. Mezcla bien y deja que repose durante 15 minutos.

Coge pequeñas porciones de la mezcla de bonito, huevo y pan rallado, redondéalas, pásalas por harina | antena3.com

Calienta una sartén con abundante aceite. Coge pequeñas porciones de la mezcla de bonito, huevo y pan rallado, redondéalas, pásalas por harina, introdúcelas en la sartén y fríelas hasta que se doren. Escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Reparte la salsa y las albóndigas en 4 platos, y decóralos con unas hojas de perejil.