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¡Que vivan los novios!

Los tres vestidos de novia de Seyran y el verdadero significado de cada uno

Seyran se ha vestido de novia tres veces para casarse con Ferit, pero ninguna de esas bodas ha significado lo mismo. Desde el matrimonio concertado que cambió su destino hasta la ceremonia con la que ambos han cumplido el sueño de formar una familia, cada vestido ha reflejado una etapa muy distinta de su historia.

Seyran en Una nueva vida

Los tres vestidos de novia de Seyran y el verdadero significado de cada uno

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La primera vez que Seyran se vistió de novia no lo hizo por amor, sino por obligación. Aún era una joven que apenas conocía a Ferit cuando ambas familias decidieron unir sus destinos en un matrimonio concertado.

Su vestido reflejaba perfectamente ese momento. De inspiración muy tradicional, con cuello alto, mangas largas y un llamativo fajín rojo en la cintura, un detalle muy característico de las bodas turcas, símbolo de la pureza y del paso a una nueva vida.

Aquella boda estuvo marcada por el miedo, la incertidumbre y el sacrificio. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que ese matrimonio impuesto acabaría convirtiéndose, con el tiempo, en la historia de amor más importante de sus vidas.

Seyran

La segunda boda fue muy distinta. Después de superar infinidad de obstáculos, Ferit y Seyran por fin pudieron casarse porque realmente querían hacerlo.

Para ese gran día, Seyran eligió un espectacular vestido de princesa. Un velo elegante y una brillante tiara completaban un look digno de un auténtico cuento de hadas. Era la imagen de una mujer que, por primera vez, caminaba hacia el altar muy enamorada.

Aquella ceremonia simbolizó el triunfo del amor. Ya no había imposiciones familiares, solo dos personas convencidas de que querían compartir el resto de su vida juntas.

La boda soñada de Ferit y Seyran: un cuento de hadas hecho realidad

Años después ha llegado la tercera boda. Esta vez el motivo es muy diferente. Ferit y Seyran necesitaban volver a casarse para iniciar el proceso de adopción y poder formar la familia con la que ambos siempre habían soñado.

También su vestido ha cambiado por completo. Es mucho más clásico, elegante y sofisticado. Ese vestido representa una nueva etapa. Ya no es la joven obligada a casarse ni la enamorada que vive un cuento de hadas. Es una mujer madura que mira al futuro con el hombre que ama para formar su propia familia.

Seyran y Ferit en Una nueva vida

Ferit y Seyran se casan por tercera vez: la boda con la que cumplen su mayor sueño

Tres vestidos, una misma historia de amor

Cada vestido ha contado una parte de la evolución de Seyran. El primero representó el sacrificio; el segundo, el amor por el que tanto luchó junto a Ferit; y el tercero, la esperanza de construir la familia que siempre desearon.

Porque, aunque sus bodas hayan sido muy diferentes, las tres han terminado llevándola exactamente al mismo lugar: al lado del hombre con el que siempre ha querido compartir su vida.

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