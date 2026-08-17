¡En solo 2 minutos! Karlos Arguiñano prepara suprema de atún con puré de patatas y chalotas

Lo único que necesitan las supremas de atún para conseguir un plato completo es un acompañamiento, en este caso Karlos Arguiñano ha optado por el puré de patata y las chalotas, pero tú puedes darle rienda suelta a tu creatividad y elegir el acompañante que ¡más te apetezca!

Además, tienes la opción de añadir la sal (preferiblemente en escamas) cuando hayas retirado el atún del fuego, de esta forma no soltará los jugos durante la cocción.

Ingredientes, para 4 personas

4 supremas de atún (150 g cada una aprox.)

16 chalotas

3 patatas

250 ml de leche

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta blanca

Perejil

Ingredientes Suprema de atún con puré de patata y chalotas | antena3.com

Elaboración

Pon a calentar una cazuela con abundante agua y una pizca de sal. Pela las patatas, córtalas en trozos irregulares y cuécelas tapadas durante 25-30 minutos. Una vez listas, escúrrelas y colócalas en un bol. Aplástalas con un tenedor o un pasapurés hasta conseguir una textura uniforme. Calienta la leche y ve incorporándola poco a poco, removiendo continuamente, hasta obtener un puré cremoso y ligero. Agrega una cucharada de aceite de oliva y mezcla bien. Finalmente, tapa el puré con film de cocina para conservarlo caliente.

Pela y casca las patatas, tapa y cuécelas | antena3.com

Pon 3-4 cucharadas de aceite a calentar en una sartén amplia. Pela las chalotas y hazlas enteras a fuego lento durante 25-30 minutos, hasta que queden tiernas y adquieran un bonito tono dorado.

Pela las chalotas y cocínalas enteras a fuego suave | antena3.com

Unta una cucharada de aceite sobre la plancha y espera a que esté bien caliente. Salpimienta las supremas de atún y márcalas a fuego fuerte durante aproximadamente 1 minuto por cada lado.

Salpimienta las supremas de atún y cocínalas a fuego vivo | antena3.com

Coloca una suprema de atún en cada plato y acompáñala con cuatro chalotas y la cantidad de puré de patata que prefieras. Termina espolvoreando un poco de perejil picado y decora con una hoja de perejil fresco.

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