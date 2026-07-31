Un plato para celebrar de Karlos Arguiñano: vieiras gratinadas

Truco útil: Si quieres estar seguro de que tus vieiras son frescas, comprueba que la concha sea pesada y esté bien cerrada, al tocarla, la concha tiende a cerrarse y debe desprende olor a yodo.

Ingredientes para 4 personas

4 vieiras

2 puerros (la parte blanca)

40 g de mantequilla

35 g de harina

½ l de leche

½ limón

2 cucharadas de pan rallado

50 ml de vino fino

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Paso a paso:

Calienta dos cucharadas de aceite en una sartén. Corta los puerros en tiras finas, incorpóralos a la sartén, sazónalos y rehógalos a fuego suave durante unos 6-8 minutos, hasta que estén tiernos.

Abre las vieiras y separa la carne de las conchas. Retira las membranas y las partes negras que puedan tener, reservando tanto los callos como los corales. Lava cuidadosamente las cuatro conchas más profundas y guárdalas para el emplatado.

En una cazuela, derrite 25 gramos de mantequilla. Añade la harina y cocínala unos instantes para eliminar el sabor a crudo. Incorpora la leche poco a poco, removiendo continuamente con unas varillas hasta obtener una mezcla homogénea. Cocina la bechamel a fuego lento durante 8 o 10 minutos sin parar de remover.

Cocina la salsa a fuego suave | antena3.com

Salpimienta la salsa, agrega los corales previamente picados, mezcla bien y deja que se cocinen durante un minuto. Después, pasa la preparación al vaso de la batidora, tritúrala hasta que quede fina y añade media cucharadita de zumo de limón. Remueve para integrarlo.

Corta cada callo de vieira por la mitad en sentido horizontal para obtener dos láminas. Salpimiéntalas y añádelas a la sartén con los puerros. Saltéalas brevemente, vierte el vino fino y deja que hierva unos instantes.

Incorpóralas a la sartén donde están los puerros | antena3.com

Reparte el puerro rehogado entre las cuatro conchas reservadas. Coloca sobre cada una un callo de vieira cortado en dos láminas y cúbrelo con la bechamel. Espolvorea un poco de pan rallado por encima, añade un pequeño trozo de mantequilla y ralla un poco de piel de limón sobre cada vieira.

Espolvoréalas con un poco de pan rallado | antena3.com

Colócalas en una bandeja de horno y gratínalas durante unos cinco minutos. Sirve una vieira en cada plato y termina la presentación decorando al gusto.

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