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Arguiñano elabora la primera receta de bonito de la temporada: cazuela de bonito encebollado

"Yo hice esta receta la semana pasada en casa", asegura Karlos Arguiñano al preparar la cazuela de bonito encebollado.

Arguiñano elabora la primera receta de bonito de la temporada: cazuela de bonito encebollado

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A la hora de cocinar el bonito encebollado es interesante utilizar un vino con acidez y volumen en boca para contrarrestar la grasa del pescado: albariño, chardonnay, txakoli…

Ingredientes, para 4 personas

  • ½ kg de bonito
  • 3 cebollas
  • 2 patatas
  • 4 dientes de ajo
  • 100 ml de vino blanco
  • 100 ml de caldo de pescado
  • 2 pimientos choriceros
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta blanca
  • Perejil
Ingredientes Cazuela de bonito encebollado
Ingredientes Cazuela de bonito encebollado | antena3.com

Elaboración

Retira el tallo y las pepitas de los pimientos choriceros. Ponlos a remojo en un bol con agua tibia hasta que se ablanden. Una vez se hidraten bien, abre los pimientos y con la ayuda de una puntilla quítale la pulpa y pícala finamente. Reserva.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite de oliva en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y lamina los ajos y sofríelos en la tartera. Cuando el ajo coja un punto de color, añade las cebollas peladas y cortadas en juliana. Sazona y deja pochar a fuego suave medio durante 18-20 minutos.

Sazona y deja pochar a fuego suave medio
Sazona y deja pochar a fuego suave medio | antena3.com

Calienta abundante aceite (unos 300 ml) en una sartén. Pela las patatas y córtalas en dados, incorpóralas a la sartén y deja que se frían durante 10-12 minutos, hasta que estén doradas por fuera y blanditas por dentro. Retíralas a un plato con papel absorbente de cocina.

Pela las patatas y córtalas en dados, incorpóralas a la sartén y deja que se frían
Pela las patatas y córtalas en dados, incorpóralas a la sartén y deja que se frían | antena3.com

Cuando la cebolla esté bien pochada, agrega la carne del pimiento choricero y las patatas fritas. Vierte el vino blanco y el caldo. Tapa y deja reducir a fuego suave durante 4-5 minutos.

Calienta la plancha. Corta el bonito en 8 trozos, salpimienta, príngalos con aceite de oliva y cocínalos durante 30-45 segundos por cada lado.

Corta el bonito en 8 trozos, salpimienta, príngalos con aceite de oliva y cocínalos
Corta el bonito en 8 trozos, salpimienta, príngalos con aceite de oliva y cocínalos | antena3.com

Reparte la cebolla con las patatas en la base de los platos y coloca encima dos trozos de bonito por ración. Decora el plato con perejil.

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