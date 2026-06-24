Arguiñano elabora la primera receta de bonito de la temporada: cazuela de bonito encebollado

A la hora de cocinar el bonito encebollado es interesante utilizar un vino con acidez y volumen en boca para contrarrestar la grasa del pescado: albariño, chardonnay, txakoli…

Ingredientes, para 4 personas

½ kg de bonito

3 cebollas

2 patatas

4 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

100 ml de caldo de pescado

2 pimientos choriceros

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta blanca

Perejil

Ingredientes Cazuela de bonito encebollado | antena3.com

Elaboración

Retira el tallo y las pepitas de los pimientos choriceros. Ponlos a remojo en un bol con agua tibia hasta que se ablanden. Una vez se hidraten bien, abre los pimientos y con la ayuda de una puntilla quítale la pulpa y pícala finamente. Reserva.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite de oliva en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y lamina los ajos y sofríelos en la tartera. Cuando el ajo coja un punto de color, añade las cebollas peladas y cortadas en juliana. Sazona y deja pochar a fuego suave medio durante 18-20 minutos.

Sazona y deja pochar a fuego suave medio | antena3.com

Calienta abundante aceite (unos 300 ml) en una sartén. Pela las patatas y córtalas en dados, incorpóralas a la sartén y deja que se frían durante 10-12 minutos, hasta que estén doradas por fuera y blanditas por dentro. Retíralas a un plato con papel absorbente de cocina.

Pela las patatas y córtalas en dados, incorpóralas a la sartén y deja que se frían | antena3.com

Cuando la cebolla esté bien pochada, agrega la carne del pimiento choricero y las patatas fritas. Vierte el vino blanco y el caldo. Tapa y deja reducir a fuego suave durante 4-5 minutos.

Calienta la plancha. Corta el bonito en 8 trozos, salpimienta, príngalos con aceite de oliva y cocínalos durante 30-45 segundos por cada lado.

Corta el bonito en 8 trozos, salpimienta, príngalos con aceite de oliva y cocínalos | antena3.com

Reparte la cebolla con las patatas en la base de los platos y coloca encima dos trozos de bonito por ración. Decora el plato con perejil.

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