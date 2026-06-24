Para 4 personas
Arguiñano elabora la primera receta de bonito de la temporada: cazuela de bonito encebollado
"Yo hice esta receta la semana pasada en casa", asegura Karlos Arguiñano al preparar la cazuela de bonito encebollado.
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A la hora de cocinar el bonito encebollado es interesante utilizar un vino con acidez y volumen en boca para contrarrestar la grasa del pescado: albariño, chardonnay, txakoli…
Ingredientes, para 4 personas
- ½ kg de bonito
- 3 cebollas
- 2 patatas
- 4 dientes de ajo
- 100 ml de vino blanco
- 100 ml de caldo de pescado
- 2 pimientos choriceros
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta blanca
- Perejil
Elaboración
Retira el tallo y las pepitas de los pimientos choriceros. Ponlos a remojo en un bol con agua tibia hasta que se ablanden. Una vez se hidraten bien, abre los pimientos y con la ayuda de una puntilla quítale la pulpa y pícala finamente. Reserva.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite de oliva en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y lamina los ajos y sofríelos en la tartera. Cuando el ajo coja un punto de color, añade las cebollas peladas y cortadas en juliana. Sazona y deja pochar a fuego suave medio durante 18-20 minutos.
Calienta abundante aceite (unos 300 ml) en una sartén. Pela las patatas y córtalas en dados, incorpóralas a la sartén y deja que se frían durante 10-12 minutos, hasta que estén doradas por fuera y blanditas por dentro. Retíralas a un plato con papel absorbente de cocina.
Cuando la cebolla esté bien pochada, agrega la carne del pimiento choricero y las patatas fritas. Vierte el vino blanco y el caldo. Tapa y deja reducir a fuego suave durante 4-5 minutos.
Calienta la plancha. Corta el bonito en 8 trozos, salpimienta, príngalos con aceite de oliva y cocínalos durante 30-45 segundos por cada lado.
Reparte la cebolla con las patatas en la base de los platos y coloca encima dos trozos de bonito por ración. Decora el plato con perejil.
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