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Capítulo 628

Gabriel acorrala a Begoña tras verse obligado a invitar a Andrés: “Confiesa que aún sientes algo por él”

El plan de Beatriz ha dado sus frutos y ha logrado que Julia convenza al director de la fábrica a invitar a Andrés.

Gabriel acorrala a Begoña tras verse obligado a invitar a Andrés: “Confiesa que aún sientes algo por él”

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Después de que Beatriz manipulara a Julia para que insistiera a su familia en invitar a Andrés a casa, la pequeña De la Reina ha convencido a Gabriel, que se ha sentido obligado a tener que aceptar esta propuesta.

No obstante, el director de la fábrica no ha pasado por alto esta situación y no ha dudado en echárselo en cara a Begoña, ¡cree que ella está detrás de todo!: “Quieres meter a tu antiguo amante en mi casa”.

La enfermera ha tratado de explicarle que todo ha sido idea de Julia y que ella no tiene nada que ver, pero Gabriel no ha dado su brazo a torcer y ha continuado con su sermón: “Confiesa que aún sientes algo por él”

El matrimonio ha comenzado a discutir sin saber que Beatriz se encontraba detrás de la puerta, orgullosa de que su plan haya surtido efecto.

Finalmente, Gabriel ha dado por finalizada su discusión, no sin antes dejar claro que no piensa quedar mientras el joven De la Reina esté en casa: “No esperes que yo esté para abrirle la puerta a ese impresentable”.

¡La que ha liado Beatriz en un momento, y esto solo acaba de empezar! ¿Descubrirá Gabriel quién se esconde detrás de la inocente propuesta de Julia?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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