Receta fácil de bonito a la plancha con escalivada, de Karlos Arguiñano

"No tiene ninguna complicación esta receta. En una escala del 1 al 10, el nivel de dificultad es 2", asegura Karlos Arguiñano.

Para acompañar el bonito, el cocinero ha hecho una mahonesa de ajo. Recuerda que además de comerla en frio también puedes utilizarla para cubrir alimentos y gratinarlos después.

Ingredientes, para 4 personas

800 g de bonito (limpio)

2 berenjenas

2 pimientos rojos

2 cebollas

1 huevo

1 diente de ajo

Aceite de oliva virgen extra

150 ml de aceite de oliva suave

1 cucharada de vinagre

Sal

Perejil

Ingredientes Bonito con escalivada | antena3.com

Elaboración

Pela las cebollas, córtalas por la mitad y colócalas en una bandeja de horno. Coloca al lado, las berenjenas y los pimientos. Riega las hortalizas con un poco de aceite y hornéalas a 180º durante 50-60 minutos. Retíralas y espera a que se templen. Pela las hortalizas (berenjenas y pimientos), córtalas en tiras y ponlas en un bol. Aderézalas con aceite y sal, mezcla bien y resérvalas.

Riega las hortalizas con un poco de aceite | antena3.com

Casca el huevo y ponlo en un vaso batidor. Pela el diente de ajo, trocea y añádelo. Agrega el vinagre, una pizca de sal y 150 ml de aceite de oliva, y tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que emulsionen. Reserva la mahonesa de ajo.

Corta el pescado en 8 filetes y sazónalos. Calienta una plancha con un par de cucharadas de aceite. Introduce los trozos de pescado y cocínalos a tu gusto (30 segundos por cada lado).

Introduce los trozos de pescado y cocínalos | antena3.com

Reparte la escalivada en 4 platos, coloca 2 rebanadas de pescado encima de cada uno y salséalos con un poco de mahonesa de ajo. Decora los platos con unas hojas de perejil.