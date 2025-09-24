Antena 3 LogoAntena3
Nivel de dificultad: 2

Receta fácil de bonito a la plancha con escalivada, de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta de bonito con escalivada que reúne beneficios muy saludables para tu alimentación: verdura asada al horno y pescado a la plancha.

Receta fácil de bonito a la plancha con escalivada, de Karlos Arguiñano

"No tiene ninguna complicación esta receta. En una escala del 1 al 10, el nivel de dificultad es 2", asegura Karlos Arguiñano.

Para acompañar el bonito, el cocinero ha hecho una mahonesa de ajo. Recuerda que además de comerla en frio también puedes utilizarla para cubrir alimentos y gratinarlos después.

Ingredientes, para 4 personas

  • 800 g de bonito (limpio)
  • 2 berenjenas
  • 2 pimientos rojos
  • 2 cebollas
  • 1 huevo
  • 1 diente de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 150 ml de aceite de oliva suave
  • 1 cucharada de vinagre
  • Sal
  • Perejil



Elaboración

Pela las cebollas, córtalas por la mitad y colócalas en una bandeja de horno. Coloca al lado, las berenjenas y los pimientos. Riega las hortalizas con un poco de aceite y hornéalas a 180º durante 50-60 minutos. Retíralas y espera a que se templen. Pela las hortalizas (berenjenas y pimientos), córtalas en tiras y ponlas en un bol. Aderézalas con aceite y sal, mezcla bien y resérvalas.




Casca el huevo y ponlo en un vaso batidor. Pela el diente de ajo, trocea y añádelo. Agrega el vinagre, una pizca de sal y 150 ml de aceite de oliva, y tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que emulsionen. Reserva la mahonesa de ajo.

Corta el pescado en 8 filetes y sazónalos. Calienta una plancha con un par de cucharadas de aceite. Introduce los trozos de pescado y cocínalos a tu gusto (30 segundos por cada lado).




Reparte la escalivada en 4 platos, coloca 2 rebanadas de pescado encima de cada uno y salséalos con un poco de mahonesa de ajo. Decora los platos con unas hojas de perejil.





