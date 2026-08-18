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Muere Juan Tamariz, referente de la magia en España, a los 83 años

Fallece uno de los rostros más queridos y divertidos del país: Juan Tamariz. Su hija Ana ha sido quien ha dado la fatídica noticia a través de sus redes sociales.

Tamariz

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Juan Tamariz, uno de los grandes referentes de la magia y la cartomagia en España, ha fallecido a los 83 años en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. El mítico ilusionista deja atrás una trayectoria marcada por décadas de espectáculos y el cariño de un público que siempre supo reconocer su talento.

La noticia de su fallecimiento ha sido comunicada por su hija, Ana Tamariz, a través de las redes sociales. "Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre, una persona increíble, muy querida y admirada por todos", ha escrito. En su mensaje, también ha querido agradecer todo el amor que recibió de su padre y destacar el enorme legado que deja para siempre.

Ana Tamariz ha tenido además palabras de agradecimiento para familiares y amigos que permanecieron junto a él "hasta el último de sus días", así como para los médicos y el personal de ambulancia por la atención y el cuidado recibidos durante sus últimos momentos. Con su muerte desaparece una figura imprescindible de la magia española.

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