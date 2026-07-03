Para 2 personas
Joseba Arguiñano cocina junto a Vanesa Romero un bonito en papillote: ¡listo en 8 minutos de horno!
La actriz, directora y escritora, nominada a un Goya por su último cortometraje, Vanesa Romero es la invitada de honor de Joseba Arguiñano. Ambos han cocinado una receta de bonito en papillote muy fácil y deliciosa.
Publicidad
No cocines demasiado tiempo el jamón porque si no quedará demasiado salado. Y si te gusta el bonito más hecho, cocínalo durante 10-12 minutos.
Ingredientes, para 2 personas:
Para el papillote:
- 400 g de bonito del norte
- ½ limón
- 50 g de espinacas
- 10 vainas o judías verdes
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil y romero para decorar
Para la vinagreta de tomate e ibérico:
- 2 tomates rama
- 1 diente de ajo
- 2 lonchas de jamón ibérico
- 1 cucharada de vinagre de sidra
- 150 ml de aceite de oliva
- sal
- pimienta blanca
Elaboración:
Para la vinagreta, pon abundante agua en un cazo. Con la punta de un cuchillo, haz una cruz en la base de los tomates. Cuando el agua empiece a hervir, introdúcelos y escáldalos durante 1 minuto. Pásalos rápidamente a un bol con agua fría. Cuando se enfríen, pélalos y saca las semillas del centro con cuidado (caviar de tomate). Resérvalas. Corta el resto del tomate en brunoise (daditos pequeños) y ponlo en un bol. Salpimienta y añade el vinagre y 130 ml de aceite. Mezcla bien.
Calienta el resto de aceite en una sartén. Pela y pica el ajo y sofríelo en la sartén. Cuando empiece a bailar y coja color añade el jamón picado. Sofríe el conjunto durante 30 segundos. Deja que se temple, añádelo a la vinagreta y mezcla bien.
Para preparar los papillotes, corta el lomo de bonito en 4 trozos. Lava las espinacas y quítales el tallo. Limpia las vainas, retírales los extremos y pícalas finamente. Reserva todo por separado.
Prepara 2 trozos de papel de horno de unos 50-60 mm (si no tienes puedes usar papel de aluminio). Extiéndelos sobre la encimera y reparte la mitad de las espinacas en cada uno. Pon encima las vainas y 2 lomos de bonito por ración. Salpimienta y condimenta con una pizca de ralladura de limón. Haz un paquetito (ciérralo bien con unos clips).
Coloca los papillotes en una bandeja de horno y hornea (con el horno precalentado) a 200º C durante 8 minutos (el interior del taco de bonito tiene que quedar rosa).
Saca el papillote del horno, abre el paquete con una tijera y retira el papel hacia los laterales con cuidado. Aliña con la vinagreta de tomate e ibéricos y corona el plato con el caviar de tomate. Coloca los papillotes sobre un plato y decora con una hoja de perejil y de romero.
Más Noticias
- Susana Díaz confiesa estar "preocupada por los andaluces" tras la firma del pacto PP-Vox: "Es un documento sin corazón y sin alma"
- Sigue la primera semifinal de Tu cara me suena en directo: Miquel Fernández y María José Campanario estarán en el programa
- JUCIL reclama el cese de Mercedes González tras su imputación: "No puede haber un régimen severo para los guardias civiles y otro indulgente para quien está al mando"
- La "dantesca escena" que encontró la Policía en el crimen machista de Alicante: "La madre y la hija habían sido asesinadas a cuchilladas por el padre"
- Manuel Gavira (Vox) defiende el acuerdo con Juanma Moreno: "En Andalucía hay recursos limitados y queremos que vayan a los españoles"
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad