Joseba Arguiñano cocina junto a Vanesa Romero un bonito en papillote: ¡listo en 8 minutos de horno!

No cocines demasiado tiempo el jamón porque si no quedará demasiado salado. Y si te gusta el bonito más hecho, cocínalo durante 10-12 minutos.

Ingredientes, para 2 personas:

Para el papillote:

400 g de bonito del norte

½ limón

50 g de espinacas

10 vainas o judías verdes

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil y romero para decorar

Ingredientes para el papillote | antena3.com

Para la vinagreta de tomate e ibérico:

2 tomates rama

1 diente de ajo

2 lonchas de jamón ibérico

1 cucharada de vinagre de sidra

150 ml de aceite de oliva

sal

pimienta blanca

Ingredientes para la vinagreta | antena3.com

Elaboración:

Para la vinagreta, pon abundante agua en un cazo. Con la punta de un cuchillo, haz una cruz en la base de los tomates. Cuando el agua empiece a hervir, introdúcelos y escáldalos durante 1 minuto. Pásalos rápidamente a un bol con agua fría. Cuando se enfríen, pélalos y saca las semillas del centro con cuidado (caviar de tomate). Resérvalas. Corta el resto del tomate en brunoise (daditos pequeños) y ponlo en un bol. Salpimienta y añade el vinagre y 130 ml de aceite. Mezcla bien.

Escaldamos los tomates en agua hirviendo alrededor de un minuto | antena3.com

Calienta el resto de aceite en una sartén. Pela y pica el ajo y sofríelo en la sartén. Cuando empiece a bailar y coja color añade el jamón picado. Sofríe el conjunto durante 30 segundos. Deja que se temple, añádelo a la vinagreta y mezcla bien.

Sofreímos en la sartén el ajo con el jamón picado | antena3.com

Para preparar los papillotes, corta el lomo de bonito en 4 trozos. Lava las espinacas y quítales el tallo. Limpia las vainas, retírales los extremos y pícalas finamente. Reserva todo por separado.

Prepara 2 trozos de papel de horno de unos 50-60 mm (si no tienes puedes usar papel de aluminio). Extiéndelos sobre la encimera y reparte la mitad de las espinacas en cada uno. Pon encima las vainas y 2 lomos de bonito por ración. Salpimienta y condimenta con una pizca de ralladura de limón. Haz un paquetito (ciérralo bien con unos clips).

Salpimentamos el bonito y condimentamos con una pizca de ralladura de limón | antena3.com

Coloca los papillotes en una bandeja de horno y hornea (con el horno precalentado) a 200º C durante 8 minutos (el interior del taco de bonito tiene que quedar rosa).

Saca el papillote del horno, abre el paquete con una tijera y retira el papel hacia los laterales con cuidado. Aliña con la vinagreta de tomate e ibéricos y corona el plato con el caviar de tomate. Coloca los papillotes sobre un plato y decora con una hoja de perejil y de romero.

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