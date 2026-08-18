Javier Cacho cuenta el motivo por el que no fue a su cuarta expedición de la Antártida: "Papá quiero que vengas"

Javier Cacho Gómez, cuyo nombre lleva una isla de la Antártida, fue durante buena parte de su carrera uno de los pioneros españoles en la investigación del continente blanco. Participó en varias expediciones con el objetivo de consolidar la ciencia española en la Antártida. Durante aquellos viajes, lo más difícil fue separarse de su familia.

Sin embargo, hubo un motivo mucho más íntimo y valioso por el que decidió no participar en su última expedición: su hija María. Cuando ella tenía apenas 13 meses, Javier tuvo que separarse de ella por primera vez: "Me quedé con ganas de ver el crecimiento de mi hija" durante esos cuatro meses que se fue. Además, reconoció que "Mi hija no me reconoció la primera vez que volví".

Años después, cuando María tenía diez años, le prometió que no volvería a irse durante tanto tiempo: "Tomé la decisión de dejar de ir a la Antártida" cuando su hija le dijo llorando: "Papá quiero que vengas".

Así, la cuarta expedición fue realizada finalmente por sus compañeros argentinos. María comenzó a enfadarse cada vez que su padre se ausentaba, y Javier encontró una forma muy especial de acercarla al mundo que tanto había marcado su vida. Creó Las aventuras de Piti en la Antártida, protagonizada por un husky siberiano que explora el continente, conoce su fauna y explica las investigaciones y las historias de sus exploradores.

Lo más especial de este cuento es que las ilustraciones fueron realizadas por la propia María. El libro se publicó primero en Bulgaria, gracias a compañeros de sus expediciones, y luego llegó a España. Hoy Javier tiene una nieta y asegura que sería incapaz de separarse de ella durante tanto tiempo.

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