Siete famosos, una víctima, un asesino y un nuevo escenario: Una fiesta de muerte regresa muy pronto a Antena 3

Siete famosos, una víctima y un asesino... ¿Serás capaz de dar con el culpable? Carlos Baute, César Cadaval, Jorge Cadaval, Jorge Sanz, Susi Caramelo, Isabel Forner y David de Jorge protagonizan la segunda entrega de este intrigante juego de asesinatos presentado por Àngel Llàcer.

El prime time de Antena 3 está cerca de volver a disfrutar de Una fiesta de muerte, un murder mistery tan intrigante como divertido. Esta segunda entrega se ubica en Canfranc y convierte a esta estación del Pirineo aragonés en el escenario de un nuevo crimen.

La tensión y el misterio están asegurados en la próxima temporada de Una fiesta de muerte. Saca tus dotes de detective muy pronto en Antena 3. ¡Te esperamos!

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