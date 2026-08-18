Pablo descubre que hay ocho personas empadronadas de forma ilegal en su domicilio: "La primera vez pensé que era un error"

Pablo estaba de vacaciones cuando recibió una llamada de la policía para comprobar cuántas personas residían en su domicilio. De esta manera descubrió que ocho personas se habían empadronado en su domicilio de forma fraudulenta para poder acceder a los servicios públicos.

La llegada de tarjetas sanitarias y documentación electoral dirigidas a desconocidos fue lo que hizo saltar las alarmas. "La primera vez pensé que era un error" explica mientras reconoce que para nada esperaba que sucediera algo así. Sin embargo, al ocurrir más veces decidió tomar medidas.

Pablo acudió a comisaria para llevar a cabo los trámites necesarios y anular las inscripciones, en ese momento: "Me dí cuenta de que no era una persona , eran ocho", connfiesa. El protagonista asegura que el caso le hizo tomar conciencia de lo "fácil" que es llevar a cabo este tipo de fraudes, además, tiene la creencia de que detrás de esta problemática hay una "mafia" que se aprovecha de la debilidad del sistema. "Es algo inédito".

Marie Mateo Valenzuela, abogada de extranjería, reconoce que el padrón es muy importante para el inmigrante ya que significaría que "El extranjero está en situación de permanencia en España" por lo que no podrá ser expulsado y podrá acceder a cursos que imparta el Ayuntamiento o escolarizar a los hijos, por ejemplo.

Habla de la dificultad que hay para poder empadronarse por la vía legal y por eso, las mafias y redes ilegales se aprovechan de la vulnerabilidad y desesperación de las personas.

|Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas