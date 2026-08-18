Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actualidad

Pablo descubre que hay ocho personas empadronadas de forma ilegal en su domicilio: "La primera vez pensé que era un error"

Ocho personas desconocidas pasaron meses empadronadas en el domicilio de Pablo y su mujer para tener acceso a los servicios públicos.

Fraude

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Pablo estaba de vacaciones cuando recibió una llamada de la policía para comprobar cuántas personas residían en su domicilio. De esta manera descubrió que ocho personas se habían empadronado en su domicilio de forma fraudulenta para poder acceder a los servicios públicos.

La llegada de tarjetas sanitarias y documentación electoral dirigidas a desconocidos fue lo que hizo saltar las alarmas. "La primera vez pensé que era un error" explica mientras reconoce que para nada esperaba que sucediera algo así. Sin embargo, al ocurrir más veces decidió tomar medidas.

Pablo acudió a comisaria para llevar a cabo los trámites necesarios y anular las inscripciones, en ese momento: "Me dí cuenta de que no era una persona , eran ocho", connfiesa. El protagonista asegura que el caso le hizo tomar conciencia de lo "fácil" que es llevar a cabo este tipo de fraudes, además, tiene la creencia de que detrás de esta problemática hay una "mafia" que se aprovecha de la debilidad del sistema. "Es algo inédito".

Marie Mateo Valenzuela, abogada de extranjería, reconoce que el padrón es muy importante para el inmigrante ya que significaría que "El extranjero está en situación de permanencia en España" por lo que no podrá ser expulsado y podrá acceder a cursos que imparta el Ayuntamiento o escolarizar a los hijos, por ejemplo.

Habla de la dificultad que hay para poder empadronarse por la vía legal y por eso, las mafias y redes ilegales se aprovechan de la vulnerabilidad y desesperación de las personas.

|Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Fraude

Pablo descubre que hay ocho personas empadronadas de forma ilegal en su domicilio: "La primera vez pensé que era un error"

Salvador

Salvador ha perdido un ojo por defender a su amiga maltratada: ahora está incapacitado y sin ayudas

Pelea

Sergio Sánchez, asesor de seguridad, sobre la agresión de un supervisor a un joven en Barcelona: "Una forma low cost de dar trabajo"

Menor
Actualidad

Habla el padre del menor fallecido en el tiroteo de Isla Cristina: "Es él"

Granada
Última hora

Un nuevo terremoto en Granada obliga a algunos vecinos a abandonar sus casas: "Esta catástrofe no la habíamos vivido nunca"

Lo han perdido todo en los incendios y ahora sobreviven en un hotel
Después del incendio

Lo han perdido todo en los incendios y ahora sobreviven en un hotel: "¿Cómo empezamos de cero con 15.000 euros?"

Las familias afectadas por los incendios de Madrid y Ávila afrontan la reconstrucción desde un hotel mientras esperan ayudas que, según denuncian, apenas superan los 15.000 euros para viviendas completamente destruidas.

Lina Morgan
ENTREVISTA

Esta tarde en YAS Verano, Cecilio Ruiz, sobrino de Lina Morgan, revela por qué la actriz se alejó de su familia

Hablamos por primera vez con Cecilio Ruiz, sobrino de Lina Morgan. Hoy, conoceremos la verdad sobre la ruptura familiar entre la actriz y su familia.

Pepi e Iván, dos vecinos de Granada que han vivido el terremoto

El "miedo" de los vecinos de Granada ante el terremoto y las réplicas: "En ese momento no sabes cómo reaccionar pese a las recomendaciones"

Juan Lobato defiende la discrepancia dentro del PSOE

Juan Lobato defiende a Melchor León y reivindica la discrepancia en el PSOE: "Es una fortaleza, no una desgracia"

Laura cae en el bote y pasa a la Gran Final con 4.250 euros gracias a la confianza de Jorge Fernández: “¡Claro que llegas!”

Laura cae en el bote y pasa a la Gran Final con 4.250 euros gracias a la confianza de Jorge Fernández: “¡Claro que llegas!”

Publicidad