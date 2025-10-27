Ensalada de judías verdes con bonito, de Karlos Arguiñano: "Distinta, rica, fácil de hacer y con mucha sustancia"

Es una receta rápida, fácil y sana, que en 30 minutos la tendrás lista para servir. Perfecta para arrancar la semana con una buena alimentación y sin complicaciones.

Ingredientes, para 4 personas

700 g de judías verdes

2 patatas

12 tomates cherry

400 g de bonito fresco

1 diente de ajo

Aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de vinagre

Sal

Pimienta

Perejil

Elaboración

Calienta agua en una cazuela. Retira las puntas y los hilos de las judías, córtalas por la mitad a lo largo y después en trozos de 3-4 centímetros de largo. Introdúcelas en la cazuela, sazónalas y cuécelas a fuego medio durante 12 minutos aproximadamente. Retíralas, escúrrelas y resérvalas.

Calienta una sartén con abundante aceite. Pela las patatas, córtalas en daditos, introdúcelas en la sartén y fríelas hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera. Retíralas, escúrrelas sobre un colador a fuente cubierta con papel absorbente de cocina, sazónalas y resérvalas.

Corta el bonito en dados y salpimiéntalos. Calienta la sartén donde has frito las patatas con 3 cucharadas de aceite. Agrega los dados de bonito y saltéalos brevemente.

Pela el diente de ajo, trocéalo, ponlo en el mortero y májalo bien. Añade la mostaza, el vinagre y un par de cucharadas de aceite.

Pon las judías en un bol grande, agrega las patatas y el bonito. Agrega la vinagreta y vuelve a mezclar.

Lava los tomates cherry y córtalos por la mitad.

Sirve la ensalada en 4 platos y adórnalos con los tomates cherry y unas hojas de perejil.