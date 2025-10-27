Para 4 personas
Ensalada de judías verdes con bonito, de Karlos Arguiñano: "Distinta, rica, fácil de hacer y con mucha sustancia"
"Mirad qué cosa más sencilla y con ingredientes más habituales". Arguiñano reconoce que no se tarda nada en preparar esta ensalada templada y tan completa.
Publicidad
Es una receta rápida, fácil y sana, que en 30 minutos la tendrás lista para servir. Perfecta para arrancar la semana con una buena alimentación y sin complicaciones.
Ingredientes, para 4 personas
- 700 g de judías verdes
- 2 patatas
- 12 tomates cherry
- 400 g de bonito fresco
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de vinagre
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Calienta agua en una cazuela. Retira las puntas y los hilos de las judías, córtalas por la mitad a lo largo y después en trozos de 3-4 centímetros de largo. Introdúcelas en la cazuela, sazónalas y cuécelas a fuego medio durante 12 minutos aproximadamente. Retíralas, escúrrelas y resérvalas.
Calienta una sartén con abundante aceite. Pela las patatas, córtalas en daditos, introdúcelas en la sartén y fríelas hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera. Retíralas, escúrrelas sobre un colador a fuente cubierta con papel absorbente de cocina, sazónalas y resérvalas.
Corta el bonito en dados y salpimiéntalos. Calienta la sartén donde has frito las patatas con 3 cucharadas de aceite. Agrega los dados de bonito y saltéalos brevemente.
Pela el diente de ajo, trocéalo, ponlo en el mortero y májalo bien. Añade la mostaza, el vinagre y un par de cucharadas de aceite.
Pon las judías en un bol grande, agrega las patatas y el bonito. Agrega la vinagreta y vuelve a mezclar.
Lava los tomates cherry y córtalos por la mitad.
Sirve la ensalada en 4 platos y adórnalos con los tomates cherry y unas hojas de perejil.
Publicidad