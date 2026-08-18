“Estaría en tu camerino todo el día”: Torito confiesa a Roberto Leal qué haría si fuera invisible

Con Torito en Pasapalabra, todo es posible. Concursantes, invitados y especialmente el presentador tienen que estar preparados para lo inesperado y también para sus piropos llenos de pimienta. En su regreso al concurso, lo ha descubierto Jorge Garbajosa, a quien el reportero ha sacado a bailar en La Pista. De entrada, ya le ha dicho: “Esto parece Pasión de gavilanes, qué buen macho me habéis puesto delante”.

Garbajosa ha terminado sonrojado… y Torito también lo ha conseguido con Roberto Leal. En el ¿Dónde Están?, las opciones entre las que Javier tenía que elegir eran volar y ser invisible. El reportero tenía muy claro cuál de los dos superpoderes le gustaría tener: la invisibilidad. “¿Tú sabes la de cosas que puedes ver?”, le ha argumentado al concursante.

El punto picante lo ha puesto con el inesperado coqueteo con Roberto. “Yo estaría en tu camerino todo el día haciendo ganchillo”, le ha dicho. El presentador ha tratado de salir rápido del aprieto. ¡No te lo pierdas en el vídeo!