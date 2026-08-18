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AlaZ | 18 de agosto

Contrarreloj de David en AlaZ: se juega el duelo con Javier... ¡a una última palabra!

El concursante barcelonés ha apurado hasta el límite de su tiempo para arriesgarse, pues de su respuesta dependía su destino y el de su rival.

Contrarreloj de David en AlaZ: se juega el duelo con Javier... ¡a una última palabra!

Contrarreloj de David en AlaZ: se juega el duelo con Javier... ¡a una última palabra!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El poder de una palabra ha quedado claro, de forma literal, en este AlaZ. Con el resultado de Javier ya fijado en 22 aciertos y un fallo, la última respuesta de David, con 21 aciertos y sin errores, valía oro. Era tan trascendental que el concursante ha apurado hasta el límite de su tiempo para pensar bien lo que iba a decir.

El concursante barcelonés ha sido precisamente el encargado de abrir este duelo, que ha arrancado de forma desigual. Mientras que él se ha dejado la A ya pendiente, Javier ha sacado un tirón de diez aciertos. De hecho, ha sido la mejor jugada de la tarde y le ha permitido ir con soltura y ventaja toda la primera ronda, que ha completado con 22 letras en verde.

La tensión, tras el acercamiento de David hasta los 21 aciertos, ha crecido cuando Javier ha decidido arriesgarse. Ha fallado y esa circunstancia ha replanteado el desenlace porque, además, ya se ha plantado. Su rival sólo necesitaba un acierto más para ganar, tan fácil y tan difícil. Por eso, el barcelonés ha estirado el casi medio minuto con el que contaba, pidiendo también una letra adicional para ayudarle con esa palabra. ¿Todo o nada? ¡Dale al play!

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