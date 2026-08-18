“Y se lo tenía callado”: David asombra a Roberto Leal como experto en horticultura

Entre las facetas más sorprendentes de David, hay que añadir una nueva: experto horticultor. Roberto Leal se ha quedado asombrado con los conocimientos que ha demostrado en Palabras Cruzadas. “Tiene un huertecito en casa y se lo tenía callado”, ha bromeado el presentador.

La prueba ha comenzado con una anécdota relacionada con lo que acababa de ocurrir en La Pista: Roberto ha enseñado su camisa manchada, fruto del maquillaje de Torito. “Has visto cómo me has puesto el hombro, ¿no?”, le ha comentado el presentador. El reportero tenía respuesta para desatar las risas: “Y tienes suerte de que sólo sea el hombro”. Lo increíble es que Jorge Garbajosa haya quedado impecable tras el baile que habían protagonizado.

Bromas aparte, el equipo naranja se ha concentrado para jugar a Palabras Cruzadas. Jorge ha sacado una primera respuesta, pero el resto de los aciertos han sido ya cosa de David. Queda claro que se ha estudiado conceptos de horticultura para Pasapalabra. ¡Descubre este momento en el vídeo!

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