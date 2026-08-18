Publicidad
El Hormiguero
Jesulín de Ubrique rememora su breve aventura musical y el éxito de ‘Toda’ en El Hormiguero
Jesulín de Ubrique ha recordado en El Hormiguero cómo vivió su etapa como cantante tras el éxito de ‘Toda’.
El torero reconoce que aquella etapa fue una “pesadilla”, ya que dejó temporalmente los ruedos para dedicarse a los escenarios. Sin embargo, pronto decidió regresar a su profesión.
A pesar de todo, Jesulín recuerda con orgullo el disco que publicó y ha vuelto a demostrar su faceta como cantante en Tu cara me suena. En El Hormiguero, además, ha revivido junto al público su mítica canción ‘Toda’.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas