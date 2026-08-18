Jesulín de Ubrique rememora su breve aventura musical y el éxito de ‘Toda’ en El Hormiguero

El torero reconoce que aquella etapa fue una “pesadilla”, ya que dejó temporalmente los ruedos para dedicarse a los escenarios. Sin embargo, pronto decidió regresar a su profesión.

A pesar de todo, Jesulín recuerda con orgullo el disco que publicó y ha vuelto a demostrar su faceta como cantante en Tu cara me suena. En El Hormiguero, además, ha revivido junto al público su mítica canción ‘Toda’.

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