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Leonor Lavado imita a Tamara Falcó en El Hormiguero y su reacción lo dice todo: "Pensé que era yo"

El Hormiguero

Leonor Lavado sorprende a Tamara Falcó con su imitación en El Hormiguero

La imitadora ha dejado boquiabierta a Tamara Falcó al recuperar la imitación que se hizo viral y que cambió su vida.

El Hormiguero
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Leonor Lavado ha explicado en El Hormiguero cómo prepara a los personajes que imita y ha recordado el vídeo que la lanzó a la fama: una imitación de Tamara Falcó.

La colaboradora no ha podido contener la sorpresa al escucharla y ha reaccionado entre risas: “Pensaba que era yo”.

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