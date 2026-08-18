Leonor Lavado sorprende a Tamara Falcó con su imitación en El Hormiguero

Leonor Lavado ha explicado en El Hormiguero cómo prepara a los personajes que imita y ha recordado el vídeo que la lanzó a la fama: una imitación de Tamara Falcó.

La colaboradora no ha podido contener la sorpresa al escucharla y ha reaccionado entre risas: “Pensaba que era yo”.

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