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Galletas caseras de mantequilla con pistachos, de Karlos Arguiñano: "¡Más fácil, imposible!"

En un abrir y cerrar de ojos, Karlos Arguiñano ha preparado unas galletas de mantequilla con pistachos. Solo tienes que mezclar los ingredientes y, tras mantener la masa un poco en la nevera, hornear 12 minutos. ¡Así de fácil!

Galletas caseras de mantequilla con pistachos, de Karlos Arguiñano: "¡Más fácil, imposible!"

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No guardes las galletas hasta que estén completamente frías. Cuando lo hagas, escoge una lata o bote hermético para que no absorban humedad y se mantengan crujientes.

A la hora de hacer las galletas, la mantequilla no debe estar ni derretida ni recién sacada del frigorífico. Es recomendable que esté blanda al tacto, pero que oponga una ligera resistencia al presionarla.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 huevo
  • 125 g de mantequilla (punto pomada)
  • 50 g de pistachos pelados
  • 250 g de harina
  • 80 g de azúcar
  • 40 g de miel
  • 1/2 cucharadita de mezcla “cuatro especias"
  • Hojas de menta
Ingredientes Galletas de mantequilla con pistachos
Ingredientes Galletas de mantequilla con pistachos | antena3.com

Elaboración

Para hacer la masa, pon la mantequilla a punto de pomada en un bol grande. Añade la miel y mezcla con una cuchara. Agrega el azúcar y el huevo y sigue removiendo. Incorpora las especias, la harina y los pistachos. Mezcla bien primero con la cuchara y después con las manos hasta conseguir una masa homogénea.

Mezcla bien primero con la cuchara y después con las manos
Mezcla bien primero con la cuchara y después con las manos | antena3.com

Haz un cilindro (de unos 5-6 cm de diámetro) con ayuda de un trozo de film de cocina. Introdúcelo en el frigorífico durante 2-3 horas para que coja consistencia.

Haz un cilindro
Haz un cilindro | antena3.com

Para hacer las galletas, saca la masa del frigorífico, retira el film y, con la ayuda de un cuchillo afilado, corta rodajas de 1 cm de grosor. Ponlas sobre una bandeja de horno forrada con papel de hornear y hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 16 minutos aproximadamente, hasta que queden tostaditas, pero sin quemarse. Deja que se atemperen.

Ponlas sobre una bandeja de horno forrada con papel de hornear
Ponlas sobre una bandeja de horno forrada con papel de hornear | antena3.com

Coloca las galletas en un plato y decora con una hojita de menta.

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