Para 4-6 personas

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"

Ya verás lo fácil que es preparar estos hojaldres de almendra con crema. Y además, también puedes hacerlos con chocolate o cualquier otro relleno.

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"

Qué forma tan fácil, sencilla y rápida de preparar un postre delicioso. Karlos Arguiñano asegura que es tan fácil que se puede elaborar con los más pequeños de la casa. ¡Seguro que les encanta participar!

Ingredientes, para 4-6 personas

  • 1 lámina de hojaldre rectangular
  • 2 cucharadas de mantequilla fundida
  • 20 g de azúcar glas
  • 1 cucharadita de miel
  • 150 g de crema pastelera (3 cucharadas)
  • 80 g de almendra laminada
  • Menta
Ingredientes Hojaldres de almendras con crema
Ingredientes Hojaldres de almendras con crema | antena3.com

Elaboración

Corta la lámina de hojaldre por la mitad y extiende la crema pastelera sobre una de las mitades.

Mezcla en un bol, la mantequilla, la miel y el azúcar.

Pinta toda la superficie del hojaldre que hemos dejado sin crema con esta mezcla y reparte las almendras laminadas bien extendidas. Pon un trozo de papel de horno encima de las almendras y con el rodillo presiona suavemente para que se peguen a la masa.

Pinta toda la superficie del hojaldre que hemos dejado sin crema
Pinta toda la superficie del hojaldre que hemos dejado sin crema | antena3.com

Retira el papel y coloca el hojaldre sobre la otra parte con la crema. Corta la masa en 16 porciones.

Corta la masa en 16 porciones
Corta la masa en 16 porciones | antena3.com

Forra una bandeja con papel de horno. Coloca encima los pastelitos de hojaldre dejando un espacio entre ellos.

Hornéalos a 200º temperatura durante 20-25 minutos

Retíralos y deja que se enfríen

