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Para 6-8 personas

¡Perfecta para celebrar el Día del Padre! Eva Arguiñano elabora una tarta casera de franchipán de cacao

Facilísima y consistente, así es la tarta casera que ha elaborado Eva Arguiñano y que presenta como una opción perfecta para celebrar el Día del Padre. ¡Apunta los ingredientes y tenla lista para sorprender al tuyo!

Tarta franchipán de cacao

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El hojaldre suele coger color enseguida, pero eso no significa que esté cocinado. Sabremos que está bien hecho cuando tenga un color dorado intenso en la parte superior, en los laterales y en la base que también debe estar dorada y no verse pálida o húmeda.

Puedes usar harina de almendra blanqueada para un acabado más fino o almendra molida con piel para un toque más rústico; el sabor será igual de bueno.

Ingredientes, para 6-8 personas

  • 2 láminas redondas de hojaldre
  • 1 huevo
  • 75 g de almendra cruda fileteada
  • Azúcar glas para espolvorear
  • Hojas de menta para decorar

Para el franchipán:

  • 200 g de harina de almendra
  • 50 g de cacao en polvo
  • 200 g de azúcar glas
  • 200 g de mantequilla a punto de pomada
  • 2 huevos
Ingredientes Tarta franchipán de cacao
Ingredientes Tarta franchipán de cacao | antena3.com

Elaboración

Pon las almendras en un bol y cúbrelas con agua. Deja que se hidraten durante media hora aproximadamente.

Para la masa, pon la mantequilla a punto de pomada en un bol (nunca fundida). Añade el azúcar y mezcla bien con la varilla. Agrega los huevos y remueve bien. Introduce la harina de almendra y el cacao en polvo. Mezcla bien con suaves movimientos envolventes hasta conseguir una crema homogénea.

Agrega los huevos y remueve bien
Agrega los huevos y remueve bien | antena3.com

Saca una de las láminas de hojaldre del frigorífico (tiene que estar bien frío) y extiéndela (con el papel con el que viene envuelto) sobre una bandeja de horno. Pon encima la crema con cacao y repártela por toda la base, dejando el contorno del hojaldre sin cubrir (unos dos centímetros). Dobla esos bordes (los que no tienen crema) hacia dentro y píntalos con huevo batido.

Pon encima la crema con cacao y repártela por toda la base
Pon encima la crema con cacao y repártela por toda la base | antena3.com

Saca la otra lámina de hojaldre del frigorífico. Enróllala como un tubo y córtala en rodajas de 1 centímetro. Desenrosca y coloca las tiras encima de la crema formando una rejilla (una por arriba y otra por debajo como si fuera una cesta). Sella todo el borde con un par de tiras de hojaldre. Pinta con el huevo batido para que haga como de pegamento de las almendras que pondrás a continuación.

Desenrosca y coloca las tiras encima de la crema formando una rejilla
Desenrosca y coloca las tiras encima de la crema formando una rejilla | antena3.com

Escurre las almendras fileteadas y repártelas sobre la tarta. Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 40-45 minutos aproximadamente. Deja que se atempere.

Sirve la tarta en un plato amplio, espolvorea con azúcar glas y decora con unas hojas de menta.

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