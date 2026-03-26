Solo para los amantes de las torrijas: diferentes formas de elaborar el postre por excelencia de Semana Santa

Las torrijas son toda una tradición en Semana Santa. Es uno de los postres más consumidos en nuestro país en esta fecha.

Cuenta las viejas lenguas que en algún momento de la Historia, las torrijas fueron utilizadas para aliviar a las parturientas y favorecer su recuperación tras dar a luz.

Sin embargo, su vinculación a la Semana Santa puede que venga de su poder saciante en una época del año en la que, según la Cuaresma, no se puede comer carne.

Sea como sea, la cuestión es que están riquísimas y por ello te proponemos las diferentes formas de elaborar torrijas que nos ha enseñado Karlos Arguiñano.

Torrijas borrachas con helado

Karlos Arguiñano ha vuelto a conquistar a todos con una receta tradicional llena de sabor: torrijas borrachas con helado. Con su estilo cercano, explica paso a paso cómo preparar este dulce clásico de forma rápida y sin complicaciones.

Torrijas al horno

La receta de torrijas al horno es la mejor solución si quieres ahorrarte todo el aceite que puedas. Vamos, que hasta podríamos decir que es saludable para el estómago y para el bolsillo.

Karlos Arguiñano las ha elaborado con pan de molde, pero puedes usar cualquier tipo de pan. ¡El que más te guste!

Torrijas con pan de Viena

"Un pan enriquecido para chuparte los dedos", así define Karlos Arguiñano estas tradicionales torrijas que ha elaborado con pan de Viena. Si quieres, puedes usar cualquier otro tipo de pan.

Torrijas de chocolate con helado

Karlos Arguiñano presenta una receta innovadora de torrijas de chocolate, fusionando tradición y creatividad, ideal para sorprender en cualquier ocasión.