Para 6 personas

Receta de relámpagos de nata con chocolates, de Arguiñano: "El postre que comieron en el Titanic el día que se hundió"

¡Así es! Estos deliciosos relámpagos de nata con chocolate que ha elaborado Arguiñano son los mismos que disfrutaron en el Titanic el día que se hundió. Nos lo ha contado el cocinero.

Puedes derretir el chocolate en el microondas de 1 a 3 minutos, utilizando intervalos cortos de 15-20 segundos a potencia media o baja para evitar que se queme. Es importante remover enérgicamente entre cada intervalo para distribuir el calor uniformemente.

Ingredientes, para 6 personas

  • 150 g de harina
  • 4 huevos
  • 90 g de mantequilla
  • 250 ml de agua
  • Sal
  • 300 g de nata montada
  • 200 g de chocolate negro de cobertura
  • Menta para decorar
Elaboración

Pon en una cazuela pequeña el agua y la mantequilla con una pizca de sal. Cuando se funda la mantequilla, incorpora de golpe la harina (tamizada) y remueve los ingredientes rápidamente con una varilla (enseguida se hará una masa densa, una especie de bola).

Pasa la masa a un bol. Incorpora 1 huevo y sigue removiendo hasta que quede bien integrado. Ve añadiendo el resto de huevos de 1 en 1 y repite el proceso. Es importante no añadir el siguiente huevo hasta que el anterior quede perfectamente integrado.

Introduce la masa en una manga pastelera con boquilla lisa.

Cubre la base de 1 bandeja de horno con papel de horno. Extiende 12 porciones alargadas de masa sobre cada bandeja.

Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 15-20 minutos. Retíralos del horno y espera a que se enfríen.

Derrite el chocolate en el microondas. Pon la nata montada en una manga de pastelería con boquilla rizada. Abre los relámpagos por la mitad y rellénalos con la nata montada. Esparce un hilo de chocolate sobre cada uno.

Sirve 2 relámpagos por ración y decora con una hojita de menta.

