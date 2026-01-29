Un postre exprés de Karlos Arguiñano: flan de calabaza con helado de nata

Si prefieres no encontrarte ningún trozo de calabaza a la hora de comer, puedes triturar la mezcla antes de hornear.

Ingredientes, para 8 personas

1/2 kg de calabaza

3 huevos

400 ml de leche condensada

400 ml de leche

80 g de azúcar

1/2 limón

Sal

10 g de canela en polvo

Helado de nata para acompañar

Menta para decorar

Elaboración

Corta la calabaza en dados pequeños y colócala en un bol. Agrega una pizca de sal y pásala a una fuente apta para el horno. Hornea a 180ºC durante 15 minutos (con el horno precalentado). Retírala cuando esté blanda y aplástala con un tenedor.

Casca los 3 huevos en un bol. Añade la leche condensada y la leche mientras bates con un batidor manual. Incorpora la calabaza y sigue batiendo hasta obtener una mezcla homogénea.

Para el caramelo, coloca el azúcar en una sartén y añade el zumo del medio limón. Remueve y cocina la mezcla a fuego lento, hasta que el azúcar se disuelva y tome color dorado. Vierte el caramelo al molde y extiéndelo bien por toda la base. Deja que se enfríe.

Vierte la crema con la calabaza por encima del caramelo. Coloca el molde en el interior de una fuente con agua (baño maría). Hornea (con el horno precalentado) a 150ºC durante 50 minutos. Deja enfriar.

Una vez que el flan de calabaza esté listo y haya enfriado, pasa un cuchillo por todo el borde para que se desmolde bien.

Sirve cada porción de flan en un plato pequeño. Acompaña con 1 ó 2 bolas de helado. Con ayuda de un colador espolvorea con canela al gusto y decora con una hojita de menta.