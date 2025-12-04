Para 4 personas
Trufas de dulce de leche y galleta, de Arguiñano: "De los postres fáciles que podéis hacer en estas fiestas"
Un postre delicioso, facilísimo y listo en un abrir y cerrar de ojos. Bien podría ser uno de esos postre de última hora en cualquiera de los festivos que se aproximan.
Si no tienes una picadora, introduce las galletas en una bolsa de uso alimentario y pásales el rodillo por encima hasta que queden reducidas a polvo.
Ingredientes, para 4 personas
- 100 g de dulce de leche
- 90 g de galletas tostadas
- 50 g de cacao puro (para rebozar)
- 50 g de crocanti de almendra (para rebozar)
- Hojas de menta
Elaboración
Trocea las galletas, introdúcelas en una picadora y tritúralas hasta que queden reducidas a polvo. Ponlas en un bol, añade el dulce de leche y mezcla bien. Tapa la mezcla (a piel) con film de cocina, introdúcela en el frigorífico y deja que repose durante un par de horas.
Coge pequeñas porciones de la mezcla y redondéalas. Reboza la mitad con el cacao y la otra mitad con el crocanti de almendra.
Sirve y decora los platos con unas hojas de menta.
