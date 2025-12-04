Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Trufas de dulce de leche y galleta, de Arguiñano: "De los postres fáciles que podéis hacer en estas fiestas"

Un postre delicioso, facilísimo y listo en un abrir y cerrar de ojos. Bien podría ser uno de esos postre de última hora en cualquiera de los festivos que se aproximan.

Trufas de dulce de leche y galleta, de Arguiñano: "De los postres fáciles que podéis hacer en estas fiestas"

Si no tienes una picadora, introduce las galletas en una bolsa de uso alimentario y pásales el rodillo por encima hasta que queden reducidas a polvo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 100 g de dulce de leche
  • 90 g de galletas tostadas
  • 50 g de cacao puro (para rebozar)
  • 50 g de crocanti de almendra (para rebozar)
  • Hojas de menta
Elaboración

Trocea las galletas, introdúcelas en una picadora y tritúralas hasta que queden reducidas a polvo. Ponlas en un bol, añade el dulce de leche y mezcla bien. Tapa la mezcla (a piel) con film de cocina, introdúcela en el frigorífico y deja que repose durante un par de horas.

Coge pequeñas porciones de la mezcla y redondéalas. Reboza la mitad con el cacao y la otra mitad con el crocanti de almendra.

Sirve y decora los platos con unas hojas de menta.

