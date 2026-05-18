Ana Mena rompe a llorar en La Voz Kids al recordar sus inicios y lo duro que era escuchar un "No"

La interpretación de Oriol en las Audiciones a ciegas de La Voz Kids emocionó profundamente a Ana Mena. Aunque ningún coach pulsó el botón durante la actuación, la artista no pudo contener las lágrimas al recordar lo complicado que fue abrirse camino en la industria musical siendo adolescente.

El programa estrenó además el botón del arrepentimiento, una novedad que permitió dar una segunda oportunidad al concursante. Ana Mena subió al escenario junto al joven talent para pulsarlo con él en un momento cargado de emoción ante el resto de coaches y el público.