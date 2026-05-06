José Luis Ábalos: "Toda esta causa está predeterminada, es un proceso inquisitorial"

Este miércoles ha quedado visto para sentencia el juicio del 'caso mascarillas'. José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y Koldo García, exasesor ministerial, han hecho uso a su última palabra en la última sesión del juicio en el Tribunal Supremo. Ábalos ha asegurado que ha sido una tortura diaria acudir toso los días, durante un mes, esposado a la sala; mientras que Koldo García ha insistido en que él no recibió dinero ni dadivas e, incluso, que en su afán por ayudar a todo el mundo, acabó siendo engañado por Víctor de Aldama.

"Tengo que aprovechar, me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada", ha indicado Ábalos durante su turno a la última palabra, afirmado que siente la sensación de estar siendo juzgado "más como persona que por hechos".

Con rotundidad, el exdirigente socialista ha vuelto a negar haber recibido mordidas de 10.000 euros mensuales "a repartir" con Koldo García de las que le acusa Aldama, cuando "no hay ninguna evidencia de ello". "¡Qué barato que soy!", ha ironizado Ábalos.

El exministro de Transportes ha lamentado "los juicios paralelos que intoxican los procesos judiciales" y ha afirmado que "toda esta causa está predeterminada" y que se trata de "un proceso inquisitorial".

"Se me juzga más como persona que por hechos. Tras la denuncia por las mascarillas, se provocó una causa general. Yo veo dos contratos temporales, no sé cuántas dádivas... un poco un repaso de una actividad sobre los años, no solo de ministro, sino sobre 10 años de mi vida", ha apuntado José Luis Ábalos.

Por su parte, Koldo García, exasesor ministerial de José Luis Ábalos, ha insistido, durante su última palabra, en que él no recibió dinero ni dádivas y que fue engañado por Víctor de Aldama. Haciendo uso de su derecho a la última palabra en la vista, ha asegurado que está "totalmente destrozado, personal, social, mediática y laboralmente".

Koldo García ha explicado que no puede "realizar ningún proyecto nacional ni internacional. He perdido a mi familia. He perdido a mis amigos", y negó de nuevo haber recibido dinero a cambio de sus actuaciones. "Si yo hubiera tenido algo, esto lo sabe la Guardia Civil", ha apuntado Koldo García.

"No he aceptado ni un solo euro del señor Aldama. No tengo nada. Una furgoneta de 18 años, una moto, hipotecas. He dormido en el coche. Mi suegra me ha pagado el colegio de mi hija...", ha descrito el que fuera asesor de José Luis Ábalos.

El fiscal defiende que Sánchez "no era" el número uno de la banda criminal de Ábalos

Este miércoles, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha sostenido en la última sesión del juicio del 'caso mascarillas', que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no era" el número 1 de la "organización criminal".

Ese número uno "no lo era el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye a Aldama", ha señalado Luzón.

El fiscal ha defendido que "no debe extrañarnos la presencia de un ministro en la cúspide o engranaje esencial" dentro de una organización criminal que entiende acreditada y donde el entonces asesor, de quien ha destacado su "grosera elocuencia", "operaba siempre en nombre y por cuenta del señor Ábalos".

Koldo García era "el interlocutor natural para hablar con el ministro" y Aldama "fue la persona que aprovechó esa influencia" para conseguir sus propósitos y quien les "entregaba periódicas cantidades de dinero para asegurarse la oportunidad cuando le llegara".

Una organización que "cuenta con su arrepentido", en alusión a Aldama, a quien finalmente rechazó aplicar como "muy cualificada" la atenuante de confesión y sigue pidiendo para él 7 años de cárcel frente a los 24 para Ábalos y los 19 y medio para Koldo García.

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