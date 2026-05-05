Claudia Montes, Miss Asturias, acusa a Ábalos de mentir en el TS: "Tampoco es un orgullo decir que he tenido una relación con él"

La última declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo en el juicio del caso mascarillas está levantando una ola de reacciones y algunas consecuencias polémicas como la supuesta injerencia de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Uno de los asuntos por los que el fiscal Alejandro Luzón preguntó al exministro de Transportes fue su relación con Claudia Montes, ex Miss Asturias, que presuntamente se vio beneficiada de la influencia de Ábalos para conseguir un puesto de trabajo en Logirail, filial de Renfe.

"Se preocupaba todo el día por mí"

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE negó categóricamente ningún tipo de relación con la señora Montes más allá de hacerse una foto con ella, a diferencia de Jéssica Rodríguez. Ella por su parte niega que conseguir el trabajo fuera consecuencia de la intervención de Ábalos, pero al mismo tiempo sí afirma que fueron amigos y su relación se convirtió con el tiempo en "algo más", pese a la distancia que les separaba. Afirma tener los mensajes de WhatsApp que intercambiaron "durante años" que demuestra su versión: "Ningún hombre se preocupa por ti todos los días si no quiere algo más, o tiene intenciones de tener algo más contigo, ¿no?".

Sin embargo lejos de sentirse dolida por la negación de Ábalos, que considera que está "guionizada", siguiendo directrices de Víctor de Aldama, Claudia más bien sentiría alivio y niega seguir instrucciones de nadie, ni cobrar a cambio de sus declaraciones: "Yo encantada porque tampoco es un orgullo decir que he tenido una relación con él".

En un tono tranquilo, Claudia Montes asegura sentir vergüenza ajena por los hechos que están saliendo a la luz del exministro, incluidas las últimas conversaciones de Koldo García con su exmujer sobre las relaciones sexuales de Ábalos con mujeres a las que presuntamente colocaba después en empresas públicas. Precisamente de quien fuera mano derecha de Ábalos, decía lo siguiente tras haberle conocido: "Es capaz de eso y de mucho más".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.