"Me colaba en los escenarios": así era Paula Koops de niña

Paula Koops está siendo una de las concursantes que más está sorprendiendo en esta edición de Tu cara me suena. La cantante ha conseguido superarse semana a semana y, en la última gala, dejó boquiabiertos a los miembros de jurado.

Durante los ensayos de una de las galas, Paula Koops ha recordado con el equipo digital del programa las primeras veces que cantó y bailó delante de alguien: "Yo veía un escenario y me colaba y mis padres pasaban muchísima vergüenza".

Ya a nivel profesional y convertida en Paula Koops, la cantante se subió por primera vez a un escenario en el 2023 en el Teatro Barceló. ¡Mirad todo lo que ha crecido profesionalmente en estos tres años!

La madrileña también nos ha hablado de los artistas que más escucha en su día a día y ha asegurado que "depende del mood". ¡Escucha todo lo que nos ha contado dándole al play al vídeo de arriba!

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