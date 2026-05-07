Rubén Amón, sobre las sórdidas fiestas de Ábalos y Koldo: "Este es el gobierno que iba a abolir la prostitución"

Koldo García era el encargado de organizar qué mujeres acudían a las fiestas que celebraban el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y él. Eso se deduciría a la luz de los mensajes publicados, que el mismo Koldo admitió haber enviado, en los que el que fuera mano derecha del entonces ministro elegía a las chicas en base a las fotos que recibía de una de ellas, como si de un catálogo se tratara.

En una segunda de las conversaciones Koldo y esta mujer decidían los emparejamientos en mitad del evento, incluido el del mismo asesor, atendiendo siempre a las preferencias de los asistentes. En una tercera conversación, de Koldo con un Guardia Civil presente en la fiesta, ambos eligen con quién se marcharían a un lugar privado.

En un cuarto chat publicado, Koldo se excusa ante su mujer después de una celebración.

El juicio sobre caso mascarillas en el Tribunal Supremo quedaba visto para sentencia y sin embargo las informaciones sobre los implicados siguen aflorando.

Reacciones espontáneas

"¡Qué asco, de verdad!", era la inmediata reacción de la periodista Marta García Aller, mientras que el también periodista Rubén Amón hacía una reflexión a modo de recordatorio sobre uno de los argumentos esgrimidos en su día por el Partido Socialista, contrario al sexo de pago: "Este es el gobierno que iba a abolir la prostitución".

Carmen Ro por su parte puntualizaba que se trataría de solo un miembro del Gobierno -y sus secuaces- y calificaba de hacer extensivas las críticas al resto del Ejecutivo "es excesivo", lo que daba paso a cierta tensión entre Amón y ella.

Más adelante, con el debate más acalorado, García Aller, sentenciaba al exministro Ábalos: "Esto da mucho asco, es bochornoso y tiene unas implicaciones políticas evidentes".

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