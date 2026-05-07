Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Caso Mascarillas

Rubén Amón, sobre las sórdidas fiestas de Ábalos y Koldo: "Este es el gobierno que iba a abolir la prostitución"

La reacción del periodista a los últimos mensajes entre Koldo García y su mujer, y éste y una de las chicas que acudían a sus fiestas con mujeres prostituidas, ha sido contundente. Alguna de esas celebraciones ocurrió bajo el toque de queda decretado durante la pandemia de Covid- 19.

Rubén Amón

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Koldo García era el encargado de organizar qué mujeres acudían a las fiestas que celebraban el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y él. Eso se deduciría a la luz de los mensajes publicados, que el mismo Koldo admitió haber enviado, en los que el que fuera mano derecha del entonces ministro elegía a las chicas en base a las fotos que recibía de una de ellas, como si de un catálogo se tratara.

En una segunda de las conversaciones Koldo y esta mujer decidían los emparejamientos en mitad del evento, incluido el del mismo asesor, atendiendo siempre a las preferencias de los asistentes. En una tercera conversación, de Koldo con un Guardia Civil presente en la fiesta, ambos eligen con quién se marcharían a un lugar privado.

En un cuarto chat publicado, Koldo se excusa ante su mujer después de una celebración.

El juicio sobre caso mascarillas en el Tribunal Supremo quedaba visto para sentencia y sin embargo las informaciones sobre los implicados siguen aflorando.

Reacciones espontáneas

"¡Qué asco, de verdad!", era la inmediata reacción de la periodista Marta García Aller, mientras que el también periodista Rubén Amón hacía una reflexión a modo de recordatorio sobre uno de los argumentos esgrimidos en su día por el Partido Socialista, contrario al sexo de pago: "Este es el gobierno que iba a abolir la prostitución".

Carmen Ro por su parte puntualizaba que se trataría de solo un miembro del Gobierno -y sus secuaces- y calificaba de hacer extensivas las críticas al resto del Ejecutivo "es excesivo", lo que daba paso a cierta tensión entre Amón y ella.

Más adelante, con el debate más acalorado, García Aller, sentenciaba al exministro Ábalos: "Esto da mucho asco, es bochornoso y tiene unas implicaciones políticas evidentes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

'Caso mascarillas'.

"Esto no es política, es un caso de corrupción que llega hasta el Gobierno": el exfiscal del Supremo, Salvador Viada, sacude el debate sobre el 'caso Koldo'

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Rubén Amón

Rubén Amón, sobre las sórdidas fiestas de Ábalos y Koldo: "Este es el gobierno que iba a abolir la prostitución"

'Caso mascarillas'.

"Esto no es política, es un caso de corrupción que llega hasta el Gobierno": el exfiscal del Supremo, Salvador Viada, sacude el debate sobre el 'caso Koldo'

Receta exprés de merengue dorado de Karlos Arguiñano: ¡Te sale seguro!

Receta exprés de merengue dorado de Karlos Arguiñano: ¡Te sale seguro!

Empanada de pollo
Para 6-8 personas

Karlos Arguiñano: receta de empanada de pollo casera y 100% natural

Susanna Griso en Espejo Público.
Inmigración

Miguel, un español detenido por el ICE: "Nos llevaban esposados de pies y manos. Tuve miedo porque mezclaban a personas en situación irregular con presos comunes"

Novedades hantavirus.
Hantavirus

La sospechosa transmisión de hantavirus en un vuelo siembra dudas entre los expertos: "Hay que actuar con rapidez"

José Antonio López pide prudencia mientras se investiga el posible contagio de una azafata tras un vuelo con destino Johannesburgo y recuerda que "hablar de miles de casos es prematuro y peligroso".

Crucero hantavirus.
Crucero hantavirus

¿Puede el hantavirus convertirse en el nuevo coronavirus? Un virólogo explica el avance de los contagios

Los casos de hantavirus que se han iniciado en el crucero de lujo que partió de la Patagonia argentina con destino a Canarias suponen una alerta sanitaria que preocupa a la población. El virólogo José Antonio López despeja las dudas del caso.

Paciente trasladada Tenerife, Hantavirus

Ángeles denuncia que trasladan a su tía en el hospital de Tenerife para hacer hueco a los pasajeros del hantavirus: "Se está desalojando"

Funerario

Las anécdotas de un funerario: "Hubo dos mujeres que descubrieron que el fallecido llevaba una doble vida en el tanatorio"

Antonio Orozco

Antonio Orozco muestra su lado más competitivo: “Me voy a defender como gato panza arriba en La Voz Kids”

Publicidad