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La tensión del Congreso llega a Toni Bolaño y Elisa Beni: "No es espurio que Sánchez patee la democracia..."

La sesión de control al Gobierno de este miércoles venía envuelta en una atmósfera cargada por la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional y la de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla el pasado lunes. El enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo tenía su espejo en el plató de Espejo Público.

Elisa Beni y Toni Bolaño

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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Toni Bolaño ponía en duda la estrategia del Partido Popular de reclamar constantemente la convocatoria anticipada de elecciones generales: "La prerrogativa constitucional no se llama 'Una moción pidiendo las elecciones', se llama moción de censura", expresaba con cierta ironía el periodista.

Tanto PP como Junts adolecen de "incapacidad" según Bolaño, en relación a la moción presentada por ambos, solicitando el adelanto de elecciones, rechazada por la Mesa del Congreso. Bolaño emplazaba a populares y nacionalistas a consumar la moción de censura si ansían el fin del Gobierno de Pedro Sánchez.

Pese a que Susanna Griso no quería dedicarle más tiempo al recurrente tema de la hipotética moción de censura, Elisa Beni intervenía y replicaba los argumentos de Bolaño por cuestionar la legitimidad de la estrategia de Junts: "Es espurio que Junts quiera cuidar de sus intereses electorales, pero no es espurio que Sánchez patee toda la democracia".

Rechazaba el discurso de su compañero y consideraba más que válido el debate en las Cortes la conveniencia, o no, de elecciones: "Forma parte del debate político del Parlamento. ¡No se amordaza al Parlamento! ¡No se amordaza al Parlamento!", insistía.

"¡A ver si se enteran ya! (…) ¡Ni Sánchez ni tú les podéis decir lo que quieran debatir! Que un grupo parlamentario tiene derecho a debatir lo que quiera", concluía Elisa.

"¡Que presenten la moción de censura! ¡Que la presenten!", replicaba Toni Bolaño.

Sin embargo el propio Toni Bolaño advertía más adelante que "el PSOE no puede atrincherarse" y sacaba a relucir el temor de muchos alcaldes socialistas a lo largo y ancho de los pueblos de España: "Están aterrorizados de que las generales sean después de las municipales y que ellos paguen el pato".

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