Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS

La "moza fresca" hace perder los últimos 25.000€ a Ana y María: "No me lo puedo creer"

Ana y María han llegado a la última ronda de Atrapa un millón con 25.000€. No había margen de error y, desafortunadamente, confiaron más en la "doncella seca" que la "moza fresca".

¡Qué mala uva! La pregunta sobre alimentación que deja a Ana y María sin premio en Atrapa un millón

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Llegar a la última ronda de Atrapa un millón no es tarea fácil. Sin embargo, Ana y María se las han sabido apañar para sobrevivir con un fajo de 25.000€ hasta esta pregunta final.

Las respuestas eran conceptos antónimos: Moza fresca y doncella seca. Ambas concursantes ya se veían perdidas antes de saber la pregunta; algo que no ha mejorado cuando Manel Fuentes la ha formulado: "¿Cuál es una variedad de uva?".

Así, Ana y María lo dejaban todo en manos del azar para apostar el resto de su dinero a la doncella seca. Un error que han pagado caro, marchándose el programa sin premio alguno.

¡Dale play al vídeo y revive este momento!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Atrapa un millón

Publicidad

Programas

La increíble pregunta de Mariaje a su hijo Gaizka en Atrapa un millón: “¿Cuántos años tienes?”

¿No sabe la edad de su hijo? Manel Fuentes alucina con Mariaje y Gaizka

Agustín y Emilio apelan al Betis... ¡y ganan 150.000 euros en Atrapa un millón!

"El destino nos debe una": Agustín y Emilio corrigen la mala suerte del Betis en Europa

David y Agus revelan su proyecto de musical manchego: “Hay una balada que se llama ‘Mirando a Cuenca’”

'Mirando a Cuenca', la balada romántica con la que David y Agus pretenden promover la cultura manchega

¡Qué mala uva! La pregunta sobre alimentación que deja a Ana y María sin premio en Atrapa un millón
MEJORES MOMENTOS

La "moza fresca" hace perder los últimos 25.000€ a Ana y María: "No me lo puedo creer"

El Pato Donald da la sorpresa en Atrapa un millón: Omar y Miriam se salvan por la mínima
MEJORES MOMENTOS

¿Cómo se creó la voz del Pato Donald?: Omar y Miriam, salvados por una cabra

Los nachos con queso más caros de la historia: les cuestan 600.000 euros a los Benjamines
MEJORES MOMENTOS

¡Más de medio millón de euros por unos nachos con queso!: El error gastronómico de los Benjamines

Benjamín padre y Benjamín hijo han apostado fuerte por el kétchup en Atrapa un millón, perdiendo 600.000€ en el proceso. ¡Nunca unos nachos con queso habían sido tan caros!

Iván Perujo
En plató

Los secretos de Iván Perujo, el entrenador de las estrellas: lo que hay tras las rutinas de Cristiano Ronaldo o Isabel Preysler

Iván Perujo es el hombre que hay tras las rutinas deportivas de grandes estrellas como Isabel Preysler, Karol G o Tamara Falcó. Hoy, nos cuenta todas sus anécdotas ocultas.

Manel Fuentes en Atrapa un millón

"Cuando un millón entra en juego, todo es posible": No te pierdas Atrapa un millón, esta noche a las 22:00 horas

El alegato de Joseba Arguiñano a favor de los garbanzos

El alegato de Joseba Arguiñano a favor de los garbanzos: “Llevamos consumiéndolos 8.000 años”

Contraseñas banco

Las contraseñas de seguridad más eficaces para evitar robos: evita nombre y fecha de nacimiento

Publicidad