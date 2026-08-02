MEJORES MOMENTOS
La "moza fresca" hace perder los últimos 25.000€ a Ana y María: "No me lo puedo creer"
Ana y María han llegado a la última ronda de Atrapa un millón con 25.000€. No había margen de error y, desafortunadamente, confiaron más en la "doncella seca" que la "moza fresca".
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Llegar a la última ronda de Atrapa un millón no es tarea fácil. Sin embargo, Ana y María se las han sabido apañar para sobrevivir con un fajo de 25.000€ hasta esta pregunta final.
Las respuestas eran conceptos antónimos: Moza fresca y doncella seca. Ambas concursantes ya se veían perdidas antes de saber la pregunta; algo que no ha mejorado cuando Manel Fuentes la ha formulado: "¿Cuál es una variedad de uva?".
Así, Ana y María lo dejaban todo en manos del azar para apostar el resto de su dinero a la doncella seca. Un error que han pagado caro, marchándose el programa sin premio alguno.
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