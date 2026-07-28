El origen de la polémica camisa que llevó el marido de Susanna Griso en su boda: "La única que no iba acorde era ella"

A la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez acudieron un total de 250 personas, y todas coincidieron en algo: sus cómodos y sencillos looks. Sin embargo, la novia destacó entre toda la multitud, y aunque se le perdona por ser la protagonista e ir guapísima, su increíble vestido no casaba con el patrón de la ceremonia. Los invitados fueron avisados de que sería una boda en la playa, casual y en la que todo el mundo debería ir cómodo. Así lo cuenta Cruz Sánchez de Lara, abogada, escritora y amiga de los novios.

"El patrón de la boda era boho chic y lino, es decir, relajado", ha comenzado diciendo la presentadora Lorena García. Y así lo ha respaldado la abogada, que insiste en que ese era el estilismo principal. Sin embargo, entiende que la gente haya podido sorprenderse, pues afirma: "Cuando se dijo que iba a ser la boda del verano, yo creo que todo el mundo se tuvo que imaginar una boda elegantísima".

Por esto, la camisa que llevaba Luis Enríquez, el novio de la ceremonia, generó críticas entre los usuarios. Y resulta que esa prenda tan mencionada a lo largo de los últimos días, tiene una historia relacionada con Cruz y su marido Pedro Jota.

"Apareció como una diosa griega"

"Luis trabajó con Pedro Jota muchísimo tiempo y se tienen mucho cariño. Estábamos de fin de semana los cuatro juntos. le preguntamos qué se iba a poner en la boda y dijo 'esto va a ser una fiesta en la playa con amigos' y le dije que lo que fuera lo se lo regalaba", comienza contando Sánchez de Lara. Así fue como el empresario se acercó a una tienda en Sevilla especializada en hacer este tipo de camisas de lino y escogió la prenda estrella. "Nosotros no pudimos ir, él cogió la camisa, me mandó la etiqueta y yo le hice un bizum. Me mandaron la camisa a mi casa y la caja tal cual se la mandé a Susanna cerradita con otra caja para que ella no lo viera", termina la escritora.

La amiga de la pareja asegura que el marido de Griso habría estado guapísimo "hasta con una camisa de los Rolling" e insiste en que "la única que no iba acorde a esa boda era Susanna". Pero no por ello, hay que linchar a Susanna, pues todos estamos de acuerdo en una cosa: estaba espectacular. "A mí me dijo 'voy a ir sencillita', y de repente aparece como una diosa griega. Parecía la novia de otra boda a la que íbamos todos los demás. Con ese vestido, ese cuerpazo y esa belleza que tiene", confiesa Sánchez de Lara.

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