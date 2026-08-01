MEJORES MOMENTOS
¿Cómo se creó la voz del Pato Donald?: Omar y Miriam, salvados por una cabra
Omar y Miriam tenían 100.000€ para averiguar cómo se creó la voz del Pato Donald y, si bien no ha sido la respuesta esperada, han conseguido sobrevivir una ronda más de Atrapa un millón.
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Todo el mundo conoce la emblemática voz del Pato Donald; sin embargo, muy pocos saben cómo llegó a diseñarse sus míticos sonidos en el estudio de doblaje. Ahora bien, quienes ya jamás lo olvidarán, son Omar y Miriam.
Con 100.000€ todavía en su poder, los concursantes de Atrapa un millón se enfrentaban a tres opciones a la hora de discernir en qué sonido se basó el doblador del personaje para dar con la voz perfecta: Una pelota de tenis, una radio desintonizada o el balido de una cabra.
Omar, a pesar de no ser capaz de imitar especialmente bien al pato más famoso de Disney, encontraba similitudes con la radio. Tanto es así que, junto a su compañera, ha apostado con 75.000€ por esta respuesta.
¡Error! Fue un balido de cabra, concretamente la cabra del propio doblador. Con 25.000€ recuperados, ambos concursantes se han tenido que enfrentar a la recta final del programa sin margen de error.
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