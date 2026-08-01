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¿Cómo se creó la voz del Pato Donald?: Omar y Miriam, salvados por una cabra

Omar y Miriam tenían 100.000€ para averiguar cómo se creó la voz del Pato Donald y, si bien no ha sido la respuesta esperada, han conseguido sobrevivir una ronda más de Atrapa un millón.

El Pato Donald da la sorpresa en Atrapa un millón: Omar y Miriam se salvan por la mínima

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Borja Tamayo
Publicado:

Todo el mundo conoce la emblemática voz del Pato Donald; sin embargo, muy pocos saben cómo llegó a diseñarse sus míticos sonidos en el estudio de doblaje. Ahora bien, quienes ya jamás lo olvidarán, son Omar y Miriam.

Con 100.000€ todavía en su poder, los concursantes de Atrapa un millón se enfrentaban a tres opciones a la hora de discernir en qué sonido se basó el doblador del personaje para dar con la voz perfecta: Una pelota de tenis, una radio desintonizada o el balido de una cabra.

Omar, a pesar de no ser capaz de imitar especialmente bien al pato más famoso de Disney, encontraba similitudes con la radio. Tanto es así que, junto a su compañera, ha apostado con 75.000€ por esta respuesta.

¡Error! Fue un balido de cabra, concretamente la cabra del propio doblador. Con 25.000€ recuperados, ambos concursantes se han tenido que enfrentar a la recta final del programa sin margen de error.

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