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"El destino nos debe una": Agustín y Emilio corrigen la mala suerte del Betis en Europa

Cuando en Atrapa un millón todo recae en manos del azar, cualquier técnica es válida. Incluso invocar a un equipo de fútbol que no ha tenido especial suerte en las competiciones europeas.

Agustín y Emilio apelan al Betis... ¡y ganan 150.000 euros en Atrapa un millón!

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Borja Tamayo
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Agustín y Emilio se han enfrentado a la última pregunta de Atrapa un millón con 150.000€ en su poder. Sin embargo, poca o ninguna idea tenían de si existe una ciudad estadounidense llamada Modesto o si su nombre es Chulo.

Así, los sevillanos han puesto su dinero en manos del azar, apostando por lo sencillo al dejar los seis fajos de 25.000€ en Modesto. Una final en toda regla en la que todo podía ocurrir.

Ha sido Manel Fuentes el que ha querido recordarles que, en el fútbol, estas finales no les favorecen precisamente. "La última final del Betis se perdió", ha recalcado frente a los dos concursantes. Una afirmación que, lejos de desmoronarlos, los ha animado: "El destino nos debe una".

Afortunadamente, no hay ninguna ciudad en Estados Unidos denominada Chulo y, celebrando como si de un gol en el último minuto se tratara, Agustín y Emilio han logrado corregir la mala suerte de su equipo.

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