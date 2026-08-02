Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés y Valentina, dispuestos a dar otra oportunidad al amor

La próxima semana de Sueños de libertad está cargada de novedades, ¡descúbrelas!

Para empezar, las quejas ante la baja calidad de los perfumes llegarán a oídos de la prensa y las ventas y el prestigio de los De la Reina… ¡caerán en picado!

La familia, temerosa de que este sea el fin de la perfumera, tendrá que luchar a contrarreloj para convencer a Gabriel de volver a la fórmula original. ¿Terminará cediendo el director? ¿Podrá Hugo Brossard hacer algo al respecto?

Mientras, Marisol comenzará a recuperarse tras vivir uno de sus momentos más angustiosos y decidirá que lo mejor es volver a Tarragona y poner punto final a su etapa en Toledo. ¿Confesará la joven a Pablo lo sucedido en la casa De la Reina o quedará todo en un secreto?

Marisol en el capítulo 621 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Además, Claudia y Miguel vivirán momentos de tensión tras su ruptura. La joven le devolverá el anillo que el doctor Salazar le regaló y se refugiará en Manuela, quien le aconsejará que se sincere con él.

¿Se armará de valor la encargada para contarle a Miguel su pasado más triste con Mateo? ¿Servirá esto para dar un paso más tras su ruptura?

En otro orden de cosas… ¡Bianca regresará a la colonia! La argentina irrumpirá en el despacho para comunicar a Marta y Fina que le han propuesto hacer una exposición en Madrid y que se quedará un tiempo en España.

Marta, Fina y Bianca en el capítulo 618 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Por si fuera poco, la pintora volverá con una jugosa propuesta para Fina que dejará a Marta más insegura que nunca. ¿De qué se tratará esta proposición? ¿Aceptará la fotógrafa?

Durante su estancia en Toledo, Doña Clara y Paula harán buenas migas. La madre de Pelayo estará tan encantada con el trato que le ofrecerá la nueva dependienta que... ¡le propondrá convertirse en su asistenta personal durante su viaje por Europa! La joven se mostrará indecisa ante esta propuesta, ¿aceptará?

Por otro lado, Eduardo se irá abriendo cada vez más a Roque y le contará más cosas de la familia. Tanto es así que el joven comenzará a sospecha que el chófer esconde un secreto. ¡Parece que Roque estará más cerca de descubrir la verdad!

Eduardo en el capítulo 619 de Sueños de libertad | Antena 3

Finalmente, Valentina no podrá seguir ocultando sus ganas de volver con Andrés. Sin embargo, será consciente de que el amor no basta y de que primero necesitará estar preparada para ello.

Mientras tanto, el hijo de Damián pondrá todo de su parte para poder retomar su relación con la dependienta y…¡estarán dispuestos a darle otra oportunidad al amor!

¡Menuda semana se viene en Sueños de libertad! Adelántate a su emisión con atresplayer y sé el primero en descubrirlo.