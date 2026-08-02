La caída de Gerard Jofra: su expromotora destapa presuntas crisis económicas y un comportamiento irreconocible

Gerard Jofra, el hijo de Eugenio Jofra, se ha visto envuelto en una gran polémica con Toni Climent, considerado el imitador oficial de su padre. Según este último, la razón por la que no tendría relación con Gerard serían las supuestas traiciones y engaños en el ámbito profesional y personal.

Una de las ideas era montar una franquicia de imitadores de Eugenio entre ambos, un proyecto que, supuestamente, Jofra no habría cumplido y que habría llevado a cabo por su cuenta. Hemos podido hablar con Isabel Ballester, expromotora del hijo de Eugenio. La protagonista cuenta que, al principio, "era una persona comprometida y amable", pero rápidamente empezaron los problemas.

En uno de los bolos, al que ni Isabel ni su marido pudieron acompañarle, descubrieron que apareció en unas condiciones que "no eran normales", tratando de mala manera al equipo. Desde entonces, se percataron de que "algo estaba pasando".

Además, Isabel cuenta que Gerard llegó a pedirles adelantos por problemas económicos y que les reconocía que "no tenía para comer" y que "no podía pagar la habitación donde estaba".

Por empatía, le ayudaron, según explica Isabel. Sin embargo, "no es ni fue lo que parecía ser", confiesa. Y, aunque es cierto que llenaba todos los espectáculos, considera que "puedes exigir cuando ya has terminado tu trabajo".

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