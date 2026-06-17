Sesión de control al Gobierno, streaming en directo: Feijóo acusa a Sánchez de "cobarde" y de tener "amordazado el Parlamento"

Se preveía bronca, pero la realidad ha superado la expectativa y la sesión de control al Gobierno ha sido más un gallinero que un debate parlamentario. "Silencio, silencio y silencio", el ruego de la presidenta de la cámara, Francina Armengol ha caído en saco roto en varias ocasiones, especialmente cuando el turno de palabra era para Pedro Sánchez a quien desde la bancada de la oposición se le ha interrumpido continuamente con balbuceos incomprensibles.

La primera pregunta la formuló Alberto Núñez Feijóo. "Le preocupaba cómo le recordaría la historia y se lo digo yo: por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. El lunes pasado su mujer volvía a un juzgado, hoy por primera vez, un expresidente de España está delante de un juez acusado de 6 graves delitos, el que iba de Gandhi español, ese que para uste es su faro moral. ¿El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta? Se lo digo porque es siempre el mismo guion".

El líder de la oposición ha reprochado a Sánchez que sigue "siempre el mismo guion" y le ha espetado que ahora entiende "¿por qué lleva más de un año sin querellarse con 'Antoñita la fantástica'" en alusión a Leire Díez. También le ha llamado "cobarde" porque "le tiene miedo a la democracia, ya no es que no quiere que votemos en urna sino que no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar al Parlamento, solo le diría una cosa: 'Animo Pedro'".

Pedro Sánchez no ha entrado al cuerpo a cuerpo y ha evitado hoy hablar de Zapatero, se ha limitado a mostrarse sorprendido por "la atalaya moral en la que usted se convierte en un Torquemada de la vida siendo el presidente del PP designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en una sede financiada en B". Además, el jefe del Ejecutivo ha lanzado de vuelta la pelota a la bancada popular acusándolos de "degenerar políticamente este parlamento" por "votar en contra" de las propuestas que a la cámara se llevan.

El PNV cree que el Gobierno "nada el último largo de la legislatura"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha pedido a Pedro Sánchez que presente los presupuestos ante la Cámara para su aprobación y en caso de no lograr la mayoría necesaria, convoque elecciones. Vaquero ha considerado que el Ejecutivo está "nadando en el último largo de la legislatura" y ha subrayado que es "evidente" que han perdido la mayoría de la investidura. La portavoz vasca ha asegurado que el Ejecutivo está "acabando con la fe" y poniendo a prueba la capacidad de "resistencia" de su grupo parlamentario que lleva tres años reclamando nuevos presupuestos.

Sánchez le ha contestado asegurándole que hablarán con los grupos que se abran a "dialogar, negociar y acordar unos nuevos presupuestos para 2027" y que estos serán "coherentes" con la ambición social del Ejecutivo, a la transformación energética y digital y con el "rigor fiscal" tanto en déficit como en deuda pública. El presidente ha argumentado que esta legislatura es "peculiar en cuanto también los objetivos" porque el Ejecutivo debe terminar de ejecutar los fondos europeos, que se aplique la ley de amnistía y responder a las crisis originadas por los conflictos bélicos en el mundo.

Podemos acusa a Sánchez de haber roto "la confianza de la gente que lo votó"

Ione Belarra preguntó lacónicamente su cuestión: "¿Qué planes tiene el Gobierno a partir de ahora?" y la respuesta de Sánchez fue igual de sintética: continuar con la hoja de ruta de avances sociales, transformaciones y la "defensa del derecho internacional, la legalidad y el no a la guerra". La líder de Podemos echó luego en cara al presidente los casos de supuesta corrupción y lo acusó de haber "roto la confianza de la gente que les votó" y el trabajo de los partidos que, como el suyo, apoyaron la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy; y haber arruinado el propósito de la legislatura. Belarra dijo que al Gobierno deberían estar criticándole desde la derecha por hacer políticas sociales, y en realidad, ha "dado gasolina a la oposición", de forma que el PP, "el partido más corrupto de Europa", viene a "darnos lecciones" de limpieza.